Главный герой сериала «Коли ми вдома» в пятый раз стал дедушкой

Продюсер популярного сериала о жизни украинских семей раскрыл детали нового сезона

Веселая история об отношениях пяти украинских семей появилась в телевизионном эфире четыре года назад и за это время сериал «Коли ми вдома» успел стать одним из самых любимых и превратился из скетчкома в полноценный сериал. Как удалось узнать Scotch, в новом сезоне главные герои останутся неизменными, но их ждут новые приключения и



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Станислав Боклан, один из героев сериала «Коли ми вдома»

Продюсер популярного сериала о жизни украинских семей раскрыл детали нового сезона

Веселая история об отношениях пяти украинских семей появилась в телевизионном эфире четыре года назад и за это время сериал «Коли ми вдома» успел стать одним из самых любимых и превратился из скетчкома в полноценный сериал.

Как удалось узнать Scotch, в новом сезоне главные герои останутся неизменными, но их ждут новые приключения и конфликты, которые они с присущим им юмором, будут героически решать.

«В прошлом году мы стали сериалом, и жизнь героев сильно изменилась. Поэтому в этом сезоне каждую семью ждет еще больше приключений и неожиданных поворотов. Наша любимая украинская семья наконец-то обрела внучку и дочку Богданку. И это, естественно, вернет нас к конфликту Оксаны и Натальи Богдановны, поскольку они представляют две кардинально разные школы воспитания», - рассказал Scotch креативный продюсер сериала Дмитрий Кицай

«Бездельник Олег нашел работу в конце прошлого сезона, теперь он - тренер. Но не баскетбольный, а фитнес-тренер. Его окружают молодые красивые женские тела, что дает новые поводы ревности для Насти. У Кати и Паши первый год совместной семейной жизни. Теперь Катя строит семью, что страшно смешно – смешно для нас и страшно для Павла. Григорий и Надежда остались такими же. Гриша – большой жук, который пытается постоянно где-то раздобыть себе деньги. И от этого страдают все, включая его. Но все равно он остается таким же добрым и милым мужчиной, который в конце все осознает, благодаря своей жене», - отметил Дмитрий.

Также по словам продюсеров, в этом сезоне будет множество звездных камео.

«Это будут топовые артисты украинскоого шоу-бизнеса. Так как мы хотим удивлять зрителей, среди них будут очень неожиданные гости», - делится секретами Дмитрий, но пока не раскрывает имена.

Еще одной особенностью пятого сезона стал переход героев на украинский язык.

«Нам кажется, украинский в нем - наиболее удачный для комедии: приятный, мелодичный, очень смешной. Но мы стараемся нащупать свою изюминку, чтобы уже знакомые зрителю герои обрели новые краски, которые позволят полюбить их еще больше», - отметил креативный продюсер.