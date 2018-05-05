Елизавета II надела весеннее платье в честь Пола МакКартни

Королева Великобритании остановила выбор на элегантном платье с цветочным принтом

В Букингемском дворце состоялась церемония награждения легендарного рокера Пола Маккартни. Орден музыканту вручала королева Елизавета II, которая очаровала мир весенним нарядом. Как известно, британская королева Елизавета II умело подбирает наряды на каждый публичный выход. Особенно, если речь идет о торжественном событии. Так, для вручения



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Елизавета ІІ

Королева Великобритании остановила выбор на элегантном платье с цветочным принтом

В Букингемском дворце состоялась церемония награждения легендарного рокера Пола Маккартни. Орден музыканту вручала королева Елизавета II, которая очаровала мир весенним нарядом.

Как известно, британская королева Елизавета II умело подбирает наряды на каждый публичный выход. Особенно, если речь идет о торжественном событии. Так, для вручения награды легендарному музыканту Полу Маккартни британский монарх выбрала изысканное платье белого цвета с синими цветами. Стильный «лук» королева Елизавета II дополнила классическими туфлями черного цвета на небольшом каблучке.

Монарх вручала награду в помещении Букингемского дворца, поэтому не надела традиционную шляпку, которую обычно подбирает под цвет наряда. Зато королева Елизавета сделала элегантную укладку волос и подобрала роскошные украшения к платью.

Музыкант Пол Маккартни стал обладателем звания Кавалера ордена Почета. Такую награду могут иметь не более 65 человек в мире, что добавляет ей еще большей почетности. Фотографы сумели зафиксировать момент, когда королева Елизавета II вручала награду музыканту. Кроме Пола Маккартни, на торжественное мероприятие пришли дипломаты из Вьетнама и Анголы.

Джерело: 24 канал