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    Жизнь

    Бритни Спирс записала видео и рассказала о своем состоянии: Я скоро вернусь

    • Розсилка
    Бритни Спирс записала видео и рассказала о своем состоянии: Я скоро вернусь
    Legion Media

    37-летняя певица впервые вышла на связь с поклонниками после попадания в психиатрическую клинику

    Бритни Спирс сейчас поправляет ментальное здоровье в одном из рехабов Лос-Анджелеса. Она долго не выходила на связь и ничего не публиковала в Instagram. На этот раз звезда сделала исключение, записав видеообращение для своих поклонников. В ролике звезда сказала, что ее семья сейчас проходит сложный период, но она скоро вернется.

    «Я просто хотела поздороваться с вами, потому надоело видеть сплетни, что мое состояние вышло из-под контроля. Вау! Все это слухи, которые травмируют мою семью и команду, с которой я работаю. Не слушайте то, что пишут и говорят в прессе. Моя ситуация уникальна. Я вас уверяю, в данный момент я делаю лучшее из всего, что могу. Может, вы не до конца знаете меня. Но я сильная и я могу все преодолеть. Ваша любовь прекрасна, но я хочу сохранить свое право на частную жизнь. Люблю вас. Я скоро вернусь», — подписала Брит ролик.

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    Публикация от Britney Spears (@britneyspears)

    На днях в Сети появились фотографии, как Бритни Спирс с бойфрендом, Сэмом Асгари, выходила из рехаба— она выглядела очень уставшей и потерянной.

    Поклонники предполагают, что их кумира держат в лечебнице насильно. Мама Бритни не отвечает на вопросы о певице, однако ставит «лайки» подобным сообщениям. Такая реакция Линн воспринялась фанатами как подтверждение их теории. Любители творчества Бритни пытаются разобраться в запутанной ситуации, а пока окружают здание клиники с плакатами, на которых написано Free Britney.

    Джерело: graziamagazine.ru

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