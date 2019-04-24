Звезда «Мстителей» Скарлетт Йоханссон в откровенном платье вызвала фурор на светской премьере



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Актриса не перестает удивлять своих фанатов

Голливусдкая актриса Скарлетт Йоханссон продолжает ходить на мероприятия, посвященные премьере нового фильма с ее участием под названием «Мстители: Финал». В этот раз звезда Голливуда приехала в Лос-Анджелес на презентацию кинокартины режиссеров Энтони и Джо Руссо.

Для торжественного мероприятия 34-летняя актриса выбрала весьма откровенный наряд. На премьеру Скарлетт надела сверкающее платье от модного дома Versace. Свой образ звезда дополнила золотистыми босоножками Jimmy Choo, а также ювелирными украшениями Sonia Boyajian и Beladora.

Фотографии Йоханссон с красной ковровой дорожки в Лос-Анджелесе уже разошлись по фанатским пабликам актрисы в соцсети Instagram.

Напомним, ранее для премьеры фильма «Мстители: Финал» в Лондоне Скарлетт Йоханссон уже надевала провокационный наряд. Тогда она выбрала комбинезон черного цвета, который практически полностью обнажил грудь актрисы.