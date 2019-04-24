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    Шоу-биз

    Сильно исхудавший Бенедикт Камбербэтч впервые за долгое время вывел в свет жену

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    Фото: соцсети - Сильно исхудавший Бенедикт Камбербэтч впервые за долгое время вывел в свет жену
    Фото: соцсети

    Актеры поженились в 2015 году

    В Лос-Анджелесе состоялась премьера фильма «Мстители: финал». Среди гостей мероприятия было много знаменитостей.В числе первых зрителей супергеройской картины оказались и 42-летний Бенедикт Камбербэтч с 41-летней женой Софи Хантер.

    Супруги редко выходят в свет, поэтому их появление на премьере обрадовало поклонников. Бенедикт пришел в черно-синем костюме, а Софи выбрала черное платье на одно плечо. Элегантный образ жены актера дополнили серьги, браслет и босоножки.

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    Сильно исхудавший Бенедикт Камбербэтч впервые за долгое время вывел в свет жену
    Сильно исхудавший Бенедикт Камбербэтч впервые за долгое время вывел в свет жену
    Сильно исхудавший Бенедикт Камбербэтч впервые за долгое время вывел в свет жену
    Сильно исхудавший Бенедикт Камбербэтч впервые за долгое время вывел в свет жену
    Сильно исхудавший Бенедикт Камбербэтч впервые за долгое время вывел в свет жену
    Сильно исхудавший Бенедикт Камбербэтч впервые за долгое время вывел в свет жену
    Сильно исхудавший Бенедикт Камбербэтч впервые за долгое время вывел в свет жену
    Сильно исхудавший Бенедикт Камбербэтч впервые за долгое время вывел в свет жену
    Сильно исхудавший Бенедикт Камбербэтч впервые за долгое время вывел в свет жену
    Фото: соцсети

    Когда снимки появились в Сети, фанаты обратили внимание на стройную фигуру Хантер. Прошлой осенью стало известно о третьей беременности актрисы. Судя по всему, Софи уже стала мамой и звездные родители скрывают рождение ребенка.

    Бенедикт Камбербэтч и Софи Хантер не любят рассказывать о личной жизни. Актеры поженились в 2015 году. Своих детей, трехлетнего Кристофера и двухлетнего Хэла, супруги тщательно прячут от общественности.

     

     

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