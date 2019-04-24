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    Шоу-биз

    Николь Кидман запрещает детям пользоваться телефонами и социальными сетями

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    instagram / nicolekidman - Николь Кидман запрещает детям пользоваться телефонами и социальными сетями
    instagram / nicolekidman

    Кинозвезда убеждена, что удаленность от соцсетей не мешает девочкам развиваться

    51-летняя голливудская актриса Николь Кидман стала героиней майского номера Vanity Fair. Актриса снялась для журнала и дала интервью о своей личной жизни и профессии.

    На фото для обложки звезда позировала в черном платье Prada с принтом в виде голубых цветов. Шею Николь украшает изящное колье Tiffany & Co, а в ушах серьги Chopard.

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    Николь Кидман запрещает детям пользоваться телефонами и социальными сетями
    Николь Кидман запрещает детям пользоваться телефонами и социальными сетями
    Николь Кидман запрещает детям пользоваться телефонами и социальными сетями
    Николь Кидман запрещает детям пользоваться телефонами и социальными сетями
    Николь Кидман запрещает детям пользоваться телефонами и социальными сетями
    Николь Кидман запрещает детям пользоваться телефонами и социальными сетями
    Николь Кидман запрещает детям пользоваться телефонами и социальными сетями
    Николь Кидман запрещает детям пользоваться телефонами и социальными сетями
    Николь Кидман запрещает детям пользоваться телефонами и социальными сетями
    instagram / nicolekidman

    Актриса рассказала, что в отношении детей она пытается придерживаться как можно большей закрытости для общества. Николь предполагает, что ее воспитание вряд ли покажется правильным для других, но не собирается менять своих принципов.

    «У них нет телефона, и я не позволяю им иметь Instagram. Я стараюсь держать их в рамках», - пояснила Кидман Vanity Fair.

    Удаленность от соцсетей не мешает девочкам развиваться. Фэйт играет на скрипке, Сандей увлекается фортепиано. Недавно старшая дочь сняла короткий фильм вместе со своими друзьями. Обе девочки очень творческие, но ни Кидман, ни кантри-певец Кит Урбан не собираются уговаривать детей идти по их стопам. Они считают, что со временем те сами выберут свой путь.

     

    знаменитости актриса Николь Кидман
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