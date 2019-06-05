Майли Сайрус стала жертвой домогательств агрессивного фаната
Любовь фанатов порой переходит все границы, и Майли Сайрус убедилась в этом на собственном опыте
Неприятный инцидент произошел после выступления певицы на музыкальном фестивале Primavera Sound в Испании, куда звезда прилетела вместе с Лиамом Хемсвортом.
Пользователи Twitter обратили внимание на один из видеороликов, ставший доступным после выступления Майли Сайрус. Продвигаясь к автомобилю, звезда с мужем оказалась в толпе поклонников, один из которых повел себя довольно агрессивно, чтобы прикоснуться к кумиру. Фанат дернул Майли за волосы, а потом и вовсе сгреб ее в объятья и поцеловал. Все произошло так быстро, что Лиам не успел среагировать, и пара быстро села в автомобиль.
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Актерская карьера Майли тоже не стоит на месте. Она появится в одном из эпизодов нового сезона сериала «Черное зеркало», премьера которого состоится уже в эту среду.
Джерело: popcornnews