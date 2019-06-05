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    Жизнь

    Майли Сайрус стала жертвой домогательств агрессивного фаната

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    Майли Сайрус - Майли Сайрус стала жертвой домогательств агрессивного фаната
    Майли Сайрус

    Любовь фанатов порой переходит все границы, и Майли Сайрус убедилась в этом на собственном опыте

    Неприятный инцидент произошел после выступления певицы на музыкальном фестивале Primavera Sound в Испании, куда звезда прилетела вместе с Лиамом Хемсвортом.

    Пользователи Twitter обратили внимание на один из видеороликов, ставший доступным после выступления Майли Сайрус. Продвигаясь к автомобилю, звезда с мужем оказалась в толпе поклонников, один из которых повел себя довольно агрессивно, чтобы прикоснуться к кумиру. Фанат дернул Майли за волосы, а потом и вовсе сгреб ее в объятья и поцеловал. Все произошло так быстро, что Лиам не успел среагировать, и пара быстро села в автомобиль.

    Джерело: popcornnews

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