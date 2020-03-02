  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Бывшая жена обвинила рэпера Серегу в похищении детей

    • Розсилка
    Бывшая жена Сереги рассказала, что рэпер забрал у нее сыновей Марка и Платона - Бывшая жена обвинила рэпера Серегу в похищении детей
    Бывшая жена Сереги рассказала, что рэпер забрал у нее сыновей Марка и Платона

    По словам женщины, дети подвергались жестким наказаниям, стояли на гречке, унижались в общественных местах

    Известного рэпера Серегу обвинили в похищении детей. Бывшая жена Сергея Пархоменко рассказала, что автор хита «Черный бумер» забрал у нее сыновей Марка и Платона. Полина заявила, что не может не только встретиться с детьми, но и практически не имеет связи с ними. По ее информации, экс-супруг мог увезти их в Крым. Также она сообщила, что, чудом связавшись с мальчиками, узнала о жестких наказаниях и недостаточной заботе отца по отношению к ним:

    1 з 12
    на весь екран згорнути
    Бывшая жена обвинила рэпера Серегу в похищении детей
    Бывшая жена обвинила рэпера Серегу в похищении детей
    Бывшая жена обвинила рэпера Серегу в похищении детей
    Бывшая жена обвинила рэпера Серегу в похищении детей
    Бывшая жена обвинила рэпера Серегу в похищении детей
    Бывшая жена обвинила рэпера Серегу в похищении детей
    Бывшая жена обвинила рэпера Серегу в похищении детей
    Бывшая жена обвинила рэпера Серегу в похищении детей
    Бывшая жена обвинила рэпера Серегу в похищении детей
    Бывшая жена обвинила рэпера Серегу в похищении детей
    Бывшая жена обвинила рэпера Серегу в похищении детей
    instagram.com/polina_lola/

     «Дети подвергались жестким наказаниям, стояли на гречке, унижались в общественных местах. Психическое состояние моего младшего сына ухудшилось, он стал подвержен истерикам. На протяжении этого времени детей могли оставлять одних в закрытом доме на ночь или в выходные. Старший сын кормил среднего, так как в девять лет он не был приспособлен к приготовлению еды. За гигиеной детей также следят очень плохо, так как нет надлежащего ухода за ними.»

     Читайте также: Макс Барских рассказал о своем отце: «Он был алкоголиком»
    знаменитости дети шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ