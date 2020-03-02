Бывшая жена обвинила рэпера Серегу в похищении детей



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Бывшая жена Сереги рассказала, что рэпер забрал у нее сыновей Марка и Платона

По словам женщины, дети подвергались жестким наказаниям, стояли на гречке, унижались в общественных местах

Известного рэпера Серегу обвинили в похищении детей. Бывшая жена Сергея Пархоменко рассказала, что автор хита «Черный бумер» забрал у нее сыновей Марка и Платона. Полина заявила, что не может не только встретиться с детьми, но и практически не имеет связи с ними. По ее информации, экс-супруг мог увезти их в Крым. Также она сообщила, что, чудом связавшись с мальчиками, узнала о жестких наказаниях и недостаточной заботе отца по отношению к ним:

«Дети подвергались жестким наказаниям, стояли на гречке, унижались в общественных местах. Психическое состояние моего младшего сына ухудшилось, он стал подвержен истерикам. На протяжении этого времени детей могли оставлять одних в закрытом доме на ночь или в выходные. Старший сын кормил среднего, так как в девять лет он не был приспособлен к приготовлению еды. За гигиеной детей также следят очень плохо, так как нет надлежащего ухода за ними.»