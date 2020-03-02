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    Фото

    Невеста Розенко похвасталась подбитым глазом (фото)

    • Розсилка
    Невеста Розенко похвасталась подбитым глазом (фото)

    Несмотря на мелкую неприятность, настроение у возлюбленной Розенко было прекрасным

    В Instagram Елены появилось новое фото, где она стоит на фоне машины в вареных джинсах, полосатом свитере и оранжевой косухе. Под глазом Елена держит огромную креветку.

     «Так эффектно врезать в глаз могла только моя дверь. Из льда дома - только мороженная креветка. Не знаю, вылезли ли весной подснежники, но подглазники - точно. В общем, с Ударным началом весны, друзья!»,- подписала снимок возлюбленная Розенко.

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    instagram.com/elena_kristina_lebed

    Поклонники, которые уже давно привыкли к своеобразным постам Лебедь, тут же отреагировали на публикацию и начали сочувствовать и делится своими историями:  

    «Я багажник себе на переносицу со всей силы недавно захлопнула, а в машине был только холодный банан , который я и прикладывала », «Хорошо, что хоть зубы все на месте», «Ты поосторожней там, а то к аферистам с светлячком под глазом придётся идти», «Чего креветка такая огромная , прям зверь какой-то ...? Я б живую испугалась если с усами и щупальцами», «Как так можно было? Осторожнее нужно было..», - писали в сети.

    знаменитости фотография Instagram
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