Супермодель Эмили Ратаковски показала грудь в откровенном платье (фото)



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instagram.com/emrata

Американская супермодель и актриса Эмили Ратаковски поделилась откровенными фото

Эмили Ратаковски, которая является создателем и идейным вдохновителем своего бренда Inamorata, не устает радовать поклонников все новыми разработками. Начинала она с создания купальников и нижнего белья.

Затем добавила линию товаров для дома. Теперь же готова представить костюмы и даже аксессуары – крупные серьги необычной формы. На этот раз, она показала очередной откровенный наряд из своей коллекции.

Эмили опубликовала несколько красочных кадров в спальне. Она позирует в стильном желтом сарафане в пол с глубоким декольте, который пикантно приподняла спереди. Дополняют расслабленный образ золотые сережки и игривая косичка.

Нежная Ратаковски смотрит то в дзеркало, то на камеру, а на одном из фото очаровательно держится за свои волосы.

Фолловеры остались в восторге от ее легкого и при этом эффектного образа. Так, поклонники в сети восхищаются образом и отмечают, как светлые тона этого сезона подходят Ратаковски. Также многие восхваляют изысканную красоту известной модели.