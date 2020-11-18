Чудеса выносливости: 88-летний велосипедист проехал почти 1500 км (фото)

Пенсионер планирует бросить себе новый вызов и побить как минимум еще один мировой рекорд

Бывший учитель из Южного Уэльса Лоуренс Брофи в возрасте 88 лет завершил изнурительный 25-дневный велосипедный марафон, установив мировой рекорд как самый старый человек, совершивший подобное путешествие.

Британский пенсионер крутил педали на протяжении 874 миль (чуть меньше полутора тысяч километров) и преодолел путь от мыса Лендс-Энд в Корнуолле до мыса Джон-о’Гротс на севере Шотландии.

Впервые этот путь Лоуренс проделал еще в прошлом году, когда ему было 87 лет. Но, к своему большому огорчению, после окончания марафона он выяснил, что был еще один человек, который уже совершил такое же путешествие в 87 лет. Поэтому установить новый рекорд не получилось. Но пенсионер не собирался сдаваться и через год все-таки побил рекорд.

«Я узнал, что кто-то из моих ровесников уже завершил марафон. Но я был уверен, что смогу стать самым старым человеком, преодолевшим этот путь. Я знал, что если поставлю себе цель и буду ее придерживаться, то смогу это сделать. И я сделал», — говорит Лоуренс Брофи.

Чтобы завершить марафон, бывшему учителю пришлось не только без устали ехать на велосипеде, но еще и ночевать в диких условиях: в палатке, на обочинах дорог или на тюках сена в фермерских сараях. Но рекордсмену все было нипочем, он горел желанием добиться своей цели.

«Однажды ночью я спал в маленьком сарае на ферме, и как только я устроился в спальном мешке, ко мне пришла жена фермера. Она принесла мне термос с чаем и небольшой кусок торта, и это было прекрасно... Одна из лучших вещей, которую я испытал во время путешествия, — это доброта незнакомцев», — сказал велосипедист.

Сам Лоуренс, как и незнакомцы на его пути, тоже не лишен доброты. Благодаря марафону он и его жена собрали больше шести тысяч фунтов стерлингов (почти 600 тысяч рублей по нынешнему курсу) в качестве спонсорской помощи для поездки. Эти деньги они отдали благотворительной организации Llamau, которая поддерживает уязвимых женщин и детей по всему Уэльсу.

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