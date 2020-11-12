Что нужно знать перед путешествием за границу на машине

Планируете поездку на автомобиле за границу?

В таком случае нужно не забыть оформить страховой полис гражданской ответственности, который действует за рубежом. Без него авто остановят на таможне или там же заставят приобрести страховку. В форс-мажорных ситуациях человек не всегда готов воспринимать информацию критически, повышается риск обмана, поэтому стоит позаботиться о таком страховом полисе заблаговременно. Тем более что его оформить можно онлайн.

Что такое Зеленая карта

Главный страховой документ для таких случаев — Зеленая карта. Это международный сертификат, который действует в 45 странах. Его наличие гарантирует, что если по вине страхователя будет нанесен ущерб имуществу или здоровью третьих лиц за рубежом, то компенсировать его будет страховая компания (СК). Принцип страховой защиты по этому полису очень похож на ОСАГО. Но размер компенсации существенно отличается, поскольку регулируется законодательством страны пребывания.

От чего зависит стоимость Зеленой карты

Цена этого типа страхового полиса определяется несколькими факторами:

типом транспортного средства. Для легковых авто, грузового транспорта, автобусов, прицепов или мотоциклов стоимость страховки будет разной;

сроком действия. Минимально можно оформить такой договор на 15 дней, а максимально — на один год;

курсом валют на момент покупки;

страной путешествия.

В зависимости от того, куда запланирована поездка, нужно будет выбрать из предлагаемых вариантов. Если это Беларусь, Молдова или Россия, то это один тип полиса, для остальных государств — членов Евросоюза, некоторых стран Северной Африки и Ближнего Востока предусмотрен другой. Зеленая карта и ее цена отличаются в зависимости от разных государств.

Какие документы нужны, чтобы оформить Зеленую карту

Большим плюсом, который предлагают сегодня страховые компании, является покупка полиса онлайн. Для этого нужно заполнить форму на официальном сайте, аккуратно внеся туда свои данные из таких документов:

паспорта владельца транспортного средства;

водительского удостоверения;

идентификационного кода;

техпаспорта на автомобиль.

Перед отправкой формы необходимо все внимательно проверить, потому что если пройдет ошибка, документ будет считаться недействительным.

Как действовать при наступлении страхового случая

Если все-таки во время путешествия автолюбитель, оформивший страховку, стал виновником ДТП, то действовать советуют по такой схеме:

остаться на месте, постараться не двигать с места свою машину и попросить не менять положение других участников аварии, поскольку это может стать основанием в отказе страховых выплат;

вызвать полицию и, если необходимо, скорую помощь по единому номеру 112 (для стран ЕС);

записать контактные данные всех участников ДТП;

обменяться с ними копиями или сообщить номера Зеленой карты;

зафиксировать место аварии и все повреждения на фото и видео;

у полицейских взять справку о случившемся ДТП.

После всего этого стоит обратиться в Бюро Green Card в стране пребывания (номер стоит узнать заранее, во время оформления страховки) и в свою страховую компанию. И еще один нюанс: если будут предлагать подписать какие-либо бумаги, содержание которых неизвестно, то от этого рекомендуют отказаться либо подписать с отметкой «Смысл документа непонятен».

Как выбрать компанию

Чтобы быть уверенным в том, что не придется выплачивать значительную сумму за нанесенный ущерб за границей, стоит тщательно выбирать страховую компанию. Стоит проверить:

имеет ли она лицензию. Это уточняют на сайте Моторного (транспортного) страхового бюро Украины;

есть ли опыт страхования;

насколько прозрачно ведется финансовая деятельность — есть ли информация об этом на официальном сайте.

Всем этим критериям соответствует СК VUSO, которая входит в ТОП-10 крупнейших компаний по версии журнала «Фориншурер». Она размещает публичную информацию о своих финансовых успехах на официальном сайте и демонстрирует значительный прирост активов.

Сотрудничество с профессионалами убережет от всех финансовых невзгод.