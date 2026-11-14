Даша Астаф’єва розсекретила своє справжнє ім'я

Співачка зізналася, що звикла бути Дарією, хоча для публіки обрала коротшу й більш «народну» форму

Виявилося, що навіть звичне для багатьох Дар’я теж не зовсім відповідає паспортному варіанту зірки

Українська співачка та засновниця книжкового застосунку Даша Астаф’єва пояснила, яке ім’я насправді записане в її документах. Про це артистка розповіла «Суспільне Культура», інформує «Главком». Під час розмови ведучий подкасту Альберт Цукренко несподівано назвав гостю Одаркою. Астаф’єва не стала заперечувати проти такого звертання, але одразу уточнила, як її насправді звати.

«Одарка? Най буде. Узагалі-то я по паспорту Дарія, але для тебе я готова бути Одаркою», – з гумором відповіла співачка.

Виявилося, що навіть звичне для багатьох Дар’я теж не зовсім відповідає паспортному варіанту зірки. За словами артистки, її офіційне ім’я – Дарія, причому наголос потрібно ставити на другий склад. Щоб пояснити правильну вимову, вона порівняла його з іменем Марія.

«Дарія – як Марія», – наголосила Астаф’єва.

Ведучий також поцікавився, чи не хотіла артистка колись змінити ім’я на Одарку. Однак вона зізналася, що все життя звикла бути Дарією, хоча для публіки обрала коротшу й більш «народну» форму.

«Не переконали, тому що я все життя Дарія. Просто мені здається, що Даша – це трішки таке, ближче до людей ім’я. Не тому, що я люблю Росію», – наголосила знаменитість.

Нагадаємо, до Дня української писемності та мови відбувся Всеукраїнський радіодиктант національної єдності. Диктант «Лист, який не закінчується» написав письменник та ветеран Артур Дронь. Читали текст вчитель української мови Артур Пройдаков і громадська діячка та співачка Даша Астафʼєва. Після прочитання радіодиктанту Астаф’єва звернулася до своїх хейтерів.

Із початком повномасштабного російського вторгнення у 2022 році Даша Астаф'єва повністю змінила вектор своєї діяльності, трансформувавши її у масштабний волонтерський і культурний рух. За свій вагомий внесок, активну допомогу ЗСУ та розвиток волонтерства вона вже наприкінці 2022 року отримала престижну відзнаку президента України «Золоте серце». Сьогодні Астаф'єва продовжує регулярно використовувати свої багатомільйонні медіаплатформи для закриття фінансових зборів на потреби армії, закупівлю амуніції та дронів, а також активно підтримує зоозахисні ініціативи й притулки для тварин.