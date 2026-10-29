Пішов із життя актор Патрік Стюарт, який зіграв у франшизах «Люди Ікс» та «Зоряний шлях»

Легендарному британському актору, який зіграв професора Чарльза Ксав'єра та капітана Жана-Люка Пікара, було 86 років

Британський актор Патрік Стюарт, відомий ролями у франшизах «Люди Ікс» та «Зоряний шлях», помер у віці 86 років. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Deadline та The Hollywood Reporter.

Актор пішов із життя 28 жовтня у своєму будинку в Лос-Анджелесі. За повідомленнями американських медіа, останнім часом він боровся з хворобою Альцгеймера та деменцією з тільцями Леві.

Про смерть Стюарта також повідомили його представники. В останні хвилини поруч із ним перебувала дружина Санні Озелл.

Патрік Стюарт народився 13 липня 1940 року в англійському Мірфілді. Свою акторську кар'єру розпочав у театрі, а в 1966 році приєднався до Королівської шекспірівської компанії, де працював протягом багатьох років.

Світову славу йому принесла роль капітана Жана-Люка Пікара в серіалі «Зоряний шлях: Наступне покоління», який виходив із 1987 до 1994 року. Згодом актор повертався до цього персонажа в повнометражних фільмах та серіалі «Зоряний шлях: Пікар».

Іншою знаковою роллю став професор Чарльз Ксав'єр — засновник школи мутантів у серії фільмів «Люди Ікс». Стюарт уперше зіграв його у 2000 році та неодноразово повертався до образу, зокрема у стрічках «Логан» і «Доктор Стрендж у мультивсесвіті божевілля».

За внесок у драматичне мистецтво у 2010 році королева Єлизавета II посвятила актора в лицарі. За свою кар'єру Стюарт здобув численні театральні нагороди, а також номінації на премії «Еммі», «Золотий глобус» і «Тоні».

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв про смерть британського актора Тіма Каррі, відомого за ролями у фільмах «Один удома», «Воно» та «Три мушкетери». Артист пішов із життя у віці 80 років після тривалих проблем зі здоров'ям.