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Spotify готує сервіс, який дозволить слухачам змінювати хіти

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Spotify готує сервіс, який дозволить слухачам змінювати хіти
Платні додаткові функції можуть стати для компанії одним зі способів збільшити доходи
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Платформа має намір перетворити слухачів на музичних продюсерів

Музичний сервіс Spotify розробляє платний інструмент на основі штучного інтелекту, за допомогою якого користувачі зможуть створювати власні версії популярних композицій. Запуск сервісу очікується у першому кварталі 2027 року, а додаткова підписка може коштувати $4–5 на місяць. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Financial Times

За даними видання, Spotify розглядає можливість представити новий продукт під час церемонії вручення премії «Ґреммі» у лютому 2027 року. Водночас джерела Financial Times наголошують, що дата запуску та вартість поки не остаточні. Spotify не надала коментаря Financial Times щодо цих планів.

Новий інструмент буде доступний за додаткову плату для користувачів, які вже мають підписку Spotify. За допомогою ШІ вони зможуть змінювати звучання знайомих пісень: наприклад, перетворювати народну композицію на танцювальний трек або створювати версію, у якій пісню виконує інший артист.

Йдеться не про генерацію цілком нових композицій за текстовим запитом, а про роботу з уже наявними музичними записами. Для цього Spotify має отримати дозволи правовласників та самих виконавців.

Які артисти дозволять змінювати свої пісні

Spotify веде переговори з великими музичними компаніями, зокрема Sony Music та Warner Music. Водночас платформа вже уклала угоди з Universal Music Group, незалежною ліцензійною групою Merlin і французькою компанією Believe.

Навіть якщо лейбл погодив використання свого каталогу, кожен виконавець зможе самостійно вирішити, чи долучатися до проєкту. За інформацією Financial Times, переконати сучасних популярних артистів виявилося складніше, ніж виконавців із багаторічною кар'єрою.

Spotify планує спрямовувати роялті від створених користувачами реміксів авторам оригінальних пісень. Крім того, прослуховування таких версій можуть зараховувати до статистики початкових композицій у чартах платформи. Компанія також працює над можливістю додавати фанатські ремікси до плейлистів.

Скільки Spotify може заробити на новій послузі

Аналітик Bernstein Ієн Мур припускає, що до кінця 2028 року новим інструментом можуть скористатися 7–8% передплатників Spotify у США. На думку аналітика, платні додаткові функції можуть стати для компанії одним зі способів збільшити доходи.

Поки невідомо, у яких країнах сервіс запрацює на першому етапі та які саме виконавці дозволять використовувати свої композиції. Також не визначено остаточну вартість підписки.

Нагадаємо, у жовтні Spotify повідомив, що протягом 2026 року прибрав зі своїх рекомендацій 50 млн треків, створених штучним інтелектом. Платформа пояснила це посиленням боротьби зі спамом і небажаним контентом. 

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Теги: штучний інтелект музика Spotify Ґреммі артист прослуховування

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