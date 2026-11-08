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«Це втрата на десятиліття». Катерина Кухар відповіла, чи мають артисти балету йти на фронт

Наталія Антонюк
glavcom.ua
Наталія Антонюк
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Кухар прокоментувала складне питання про те, чи повинні артисти отримувати повну бронь від армії
фото із відкритих джерел

Кухар: «Держава повинна мати чіткий і справедливий механізм бронювання для унікальних фахівців провідних державних театрів та мистецьких закладів»

Підготовка професійного артиста балету триває роками, тому втрата кожного такого фахівця на війні є ударом по українській культурі на десятиліття. Про це в інтерв'ю «Главкому» заявила прима-балерина та керівниця Київського державного фахового хореографічного коледжу Катерина Кухар.

Кухар закликала державу розробити чіткий і справедливий механізм бронювання для унікальних працівників провідних театрів, оскільки через мобілізацію мистецькі заклади вже втрачають свої найкращі кадри.

Коментуючи складне питання про те, чи повинні артисти отримувати повну бронь від армії, Катерина Кухар зазначила, що захист країни – це спільна відповідальність усіх громадян. Водночас вона наголосила на особливій місії митців під час війни.

«Культура сьогодні теж захищає Україну, її ідентичність і право залишатися собою. Професійного артиста балету неможливо підготувати за рік чи навіть за кілька років, і втрата кожного висококласного артиста чи педагога – це втрата для української культури на десятиліття», – підкреслила прима-балерина.

На думку керівниці коледжу, державі необхідний чіткий та прозорий інструмент, який дозволить уберегти незамінних працівників.

«Держава повинна мати чіткий і справедливий механізм бронювання для унікальних фахівців провідних державних театрів та мистецьких закладів. Так, ми маємо захистити країну. Але водночас маємо зберегти те, заради чого її захищаємо», – підсумувала Кухар.

Найболючішим ударом для колективу коледжу та Національної опери України стала загибель на фронті колишнього партнера Кухар по сцені, заслуженого артиста України Олександра Шаповала. Вони багато років разом виконували головні партії, зокрема у виставах «Лісова пісня» та «Раймонда».

Олександр Шаповал і Катерина Кухар
Олександр Шаповал і Катерина Кухар
фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official

Балерина згадує, що Олександр настільки емоційно проживав свої ролі, що під час однієї з вистав навіть випадково повалив дерево-декорацію на сцені. Коли Кухар очолила коледж, вона запросила Шаповала викладати дуетний танець, щоб студенти переймали досвід у справжнього майстра. З перших днів повномасштабної війни артист пішов захищати Україну і загинув у бою. Посмертно його нагородили орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня.

Окрім творчого складу, закладу не вистачає й адміністративних та технічних кадрів. Наразі у лавах ЗСУ служить комендант гуртожитку коледжу Юрій Лозовицький. Через брак чоловічих рук виникають проблеми і в побуті – ремонт у будівлях закладу йде із затримками, оскільки вкрай складно знайти електриків, сантехніків та малярів.

Також Кухар пояснила, чому західним театрам складно відмовитися від російської класики та як Україна може змінити цю ситуацію.

Зазначимо, прима-балерина Національної опери України та найсуворіша суддя проєкту «Танці з зірками» вже декілька років через травму не виходить на сцену, проте вона опанувала нове мистецтво: з 2020 року Катерина очолює Київський державний фаховий хореографічний коледж ім. Тетяни Таякіної. Хоча свого повернення на сцену Кухар не виключає. 

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Теги: Катерина Кухар фронт артист мистецтво культура

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