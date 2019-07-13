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    Жизнь

    День Рождения Сенцова. Что известно о личной жизни самого известного политического узника Кремля

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    День Рождения Сенцова. Что известно о личной жизни самого известного политического узника Кремля
    file.liga.net

    13 июля украинский сценарист и режиссер Олег Сенцов отмечает свой 43-й день рождения

    Олег Сенцов родился 13 июля 1976 года в Симферополе в семье воспитательницы и шофера.

    С детства у маленького Олега была тяга к знаниям, он много читал, а в классе был первым. В 12 лет из-за сильной простуды у Олега был полиартрит. У мальчика буквально отнялись ноги. И лишь после длительного лечения он вновь начал ходить. 

    В 1993 году Сенцову удалось поступить в Киевский государственный экономический университете, где проучился до 1998 года.

    Когда Олегу было 20 лет, умер его отец. Режиссер признается – «веселая жизнь кончилась». 

    Сенцов работал в компьютерных клубах, даже кибер-спортом увлекался и несколько лет профессионально играл в сетевые компьютерные игры. Был чемпионом Украины. Затем открыл крупнейший компьютерный клуб в центре Симферополя, бизнес был прибыльный. 

    К слову, на заработанные таким образом деньги в 2011 году Олег Сенцов снял свой первый фильм «Гамер» о геймере, занявшем второе место на чемпионате мира. 

    На то время общий бюджет ленты составил 20 тыс. долларов. При этом все роли актеры выполняли бесплатно

    Премьера ленты в одном из кинотеатров Симферополя собрала аншлаг. После успеха Сенцов закрыл свой компьютерный центр.

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    hromadske.ua

    К созданию своего второго фильма «Носорог» про детей 1990-х Сенцов приступил в июле 2013 года, который так не успел завершить. 

    Так сложилось, что жена Сенцова Алла развелась с ним в 2016 году.

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    24tv.ua

    Мать Олега – Людмила Георгиевна жалуется, что соседи за спиной называют ее матерью террориста. «Ну какой он террорист. То, что он был против этого режима, я этого не понимала. Все время почему-то мне страшно», - созналась она. 

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    ru.krymr.com

    По ее словам, она не поддерживает позицию сына и считает, что неправильно его воспитала. Тем не менее, она взялась воспитывать брошенных детей. Сын Сенцова Влад болен аутизмом, а дочь Алина тяжело переживает разлуку с отцом.

    Мать режиссера призналась, что в ФСБ работают ее зять и старший внук. Они также не понимают и не принимают позицию Сенцова. Об этом мать сказала Олегу еще перед его отправкой в тюрьму в Россию. 

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    ukrinform.ru

    Тем не менее, Сенцов благодарен матери за то, что она воспитала его именно таким. Но в своем последнем слове он запретил приезжать матери к нему в колонию и брать с собой детей.  

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    fakty.ua

    На данный момент единственная среди родных, кто занимается активной общественной деятельностью по поддержке Сенцова, является его двоюродная сестра Наталья Каплан.

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