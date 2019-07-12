Женщина попросила соседа позаботиться о растениях на время ее отъезда и не прогадала



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boredpanda.com

Домашние растения нуждаются в постоянном уходе. Это проблема, когда нужно куда-то уехать на длительное время. Хорошо, когда есть соседи, которые всегда готовы прийти на помощь

Когда жительница Лондона Лорен Френч собралась в путешествие через Атлантику, она стала искать того, кто бы смог позаботиться о ее комнатных растениях.

Джек, сосед по дому, был идеальным кандидатом. Мужчина, не лишенный чувства юмора, подошел к делу со всей ответственностью и даже подготовил забавный фотоотчет.

«В нашем доме четверо жильцов. Я и еще двое живем под одной крышей уже пять лет. Я знаю Джека несколько лет, но он переехал к нам всего пару месяцев назад. Очевидно, я сделала мудрый выбор!» - рассказывает Лорен.

«Джек - лучший. Он постоянно выкидывает остроумные шуточки и заставляет нас смеяться».

У Лорен пять комнатных растений, и Джек сделал все возможное, чтобы каждый получил равное количество внимания и заботы.

«Я вылетела в Нью-Йорк в пятницу утром. Уже вечером я получила сообщение от Джека, он сказал, что заботится о растениях, как я и просила».

Через три дня после отъезда женщина получила смешной фотоотчет. Джек лишний раз продемонстрировал свою креативность и отличное чувство юмора.





Джерело: boredpanda.com