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    Женщина попросила соседа позаботиться о растениях на время ее отъезда и не прогадала

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    Женщина попросила соседа позаботиться о растениях на время ее отъезда и не прогадала
    boredpanda.com

    Домашние растения нуждаются в постоянном уходе. Это проблема, когда нужно куда-то уехать на длительное время. Хорошо, когда есть соседи, которые всегда готовы прийти на помощь

    Когда жительница Лондона Лорен Френч собралась в путешествие через Атлантику, она стала искать того, кто бы смог позаботиться о ее комнатных растениях. 

    Джек, сосед по дому, был идеальным кандидатом. Мужчина, не лишенный чувства юмора, подошел к делу со всей ответственностью и даже подготовил забавный фотоотчет. 

    «В нашем доме четверо жильцов. Я и еще двое живем под одной крышей уже пять лет. Я знаю Джека несколько лет, но он переехал к нам всего пару месяцев назад. Очевидно, я сделала мудрый выбор!» - рассказывает Лорен. 

    «Джек - лучший. Он постоянно выкидывает остроумные шуточки и заставляет нас смеяться».

    У Лорен пять комнатных растений, и Джек сделал все возможное, чтобы каждый получил равное количество внимания и заботы. 

    «Я вылетела в Нью-Йорк в пятницу утром. Уже вечером я получила сообщение от Джека, он сказал, что заботится о растениях, как я и просила». 

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    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com

    Через три дня после отъезда женщина получила смешной фотоотчет.  Джек лишний раз продемонстрировал свою креативность и отличное чувство юмора. 


    Джерело: boredpanda.com

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