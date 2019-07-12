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    Фото

    Анджелина Даплайзея - plus-size-дива из нового клипа Майли Сайрус: фото

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    Анджелина Даплайзея - plus-size-дива из нового клипа Майли Сайрус: фото
    instagram.com/anactingangel

    В своем новом клипе Mother's Daughter Майли Сайрус сняла роскошную модель Анджелину Даплайзею

    Съемки у Сайрус не дебют plus-size-дивы Даплайзеи в медиапространстве. Она позировала для обложки журнала Fang, участвовала в совместных проектах с Мэрайей Кэри, снималась в телесериале «1000 способов умереть» и фильме «Она хочет меня».

    Однако именно работа на съемочной площадке клипа Mother's Daughter сделало ее мегаизвестной — сейчас в соцсетях активно спорят, действительно ли формы как у Анджелины достойны публичной демонстрации.

    Для самой Анджелины это не вопрос — она гордо показывает и себя, и кадры со съемок. Анджелина Даплайзея охотно снимается и обнаженной, и в красивом белье, и в мехах.

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    instagram.com/anactingangel
    instagram.com/anactingangel
    instagram.com/anactingangel
    instagram.com/anactingangel
    instagram.com/anactingangel
    instagram.com/anactingangel
    instagram.com/anactingangel
    instagram.com/anactingangel
    instagram.com/anactingangel
    instagram.com/anactingangel
    instagram.com/anactingangel
    instagram.com/anactingangel
    instagram.com/anactingangel
    instagram.com/anactingangel
    instagram.com/anactingangel
    instagram.com/anactingangel
    instagram.com/anactingangel
    instagram.com/anactingangel
    instagram.com/anactingangel
    instagram.com/anactingangel

    Полностью «одетые» фотографии на странице Даплайзеи найти нелегко. Однако можно понять, что она обожает легкомысленные платья в стиле pin-up.

    Джерело: wmj.ru

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