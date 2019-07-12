Анджелина Даплайзея - plus-size-дива из нового клипа Майли Сайрус: фото
В своем новом клипе Mother's Daughter Майли Сайрус сняла роскошную модель Анджелину Даплайзею
Съемки у Сайрус не дебют plus-size-дивы Даплайзеи в медиапространстве. Она позировала для обложки журнала Fang, участвовала в совместных проектах с Мэрайей Кэри, снималась в телесериале «1000 способов умереть» и фильме «Она хочет меня».
Однако именно работа на съемочной площадке клипа Mother's Daughter сделало ее мегаизвестной — сейчас в соцсетях активно спорят, действительно ли формы как у Анджелины достойны публичной демонстрации.
Для самой Анджелины это не вопрос — она гордо показывает и себя, и кадры со съемок. Анджелина Даплайзея охотно снимается и обнаженной, и в красивом белье, и в мехах.
Полностью «одетые» фотографии на странице Даплайзеи найти нелегко. Однако можно понять, что она обожает легкомысленные платья в стиле pin-up.
Джерело: wmj.ru