День рождения Шакиры: лучшие клипы исполнительницы

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billboard.com

Сегодня, 2 февраля, певица, автор песен, танцовщица, музыкальный продюсер, хореограф и модель Шакира празднует день рождения

24 июня 1991 года Шакира издала альбом под названием «Magia». Пластинка состояла из 9 композиций, написанных самой певицей и колумбийскими композиторами.

В 1995 году Шакира записала песню «Dónde Estás Corazón» специально для пластинки «Nuestro Rock». Композиция мгновенно стала хитом в пределах Латинской Америки.

В 1999 году Шакиру номинировали на ее первую премию «Грэмми» за «Лучший латиноамериканский рок». Певица записала первый концертный альбом «MTV Unplugged», который прошел в большом бальном зале Манхэттен-центра в Нью-Йорке. Альбом получил 5 номинаций «Грэмми», выиграв в 2 из них.

В 2001 году колумбийская певица Шакира выпустила первый англоязычный альбом Laundry Service, перекрасилась в блондинку и презентовала видеоклип на песню Wherever, Whenever.

В 2005 году Шакира выпустила альбом на испанском языке «Fijación Oral, Vol. 1». Пластинка разошлась тиражом более 4 млн копий по всему миру и заработала более 15 музыкальных наград. Сингл «Hips Don't Lie» имел оглушительный успех, став самым продаваемым синглом последних 10 лет.

В 2007 году Шакира спела дуэтом вместе с другой звездой мирового масштаба Бейонсе. Композиция «Beautiful Liar» вошла в эксклюзивный альбом Бейонсе «B’Day» и получила «Грэмми» как лучшее совместное вокальное поп-исполнение.

В 2010 году певица записала песню «Waka Waka (This Time for Africa)» для чемпионата мира по футболу в Южной Африке. Футбольный гимн пользовался успехом и достиг 20-х позиций мировых хит-парадов. После издания сингла вышел 7-й альбом поп-звезды «Sale el Sol», а его главная песня «Loca» вновь покорила мировые хит-парады.

Запись 10-го альбома длилась долгих 3 года. Из-за событий в личной жизни и участия в других проектах Шакира постоянно сдвигала дату выхода пластинки. 13 января 2014 года публика услышала первую композицию альбома — сингл «Can’t Remember to Forget You», исполненный в дуэте с не менее популярной певицей Рианной.

В 2016 году певица снова, впервые за 2 года, спела на испанском языке. Исполнительница записала песню «Chantaje» в дуэте с молодым колумбийским певцом Малумой.

Осенью артистка представила на суд зрителям новый клип на сингл «Nada». За месяц видео набрало 10 млн просмотров. Зрители остались в восторге не только от исполнения музыкальной композиции, но и от сюжета ролика. Героиня Шакиры попадает на территорию заброшенного маяка, после чего бросается в бушующее море, где не тонет, а начинает танцевать на воде.