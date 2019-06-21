Девочка без комплексов: реперша Alyona Alyona засветила пышные формы на отдыхе



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Реперша Alyona Alyona

Реперша Alyona Alyona (настоящее имя – Алена Савраненко) очень быстро стала звездой украинского шоу-бизнеса и кумиром молодежи

За звездой реп-музыки в социальных сетях следят более 90 тысяч поклонников. А это, согласитесь, не мало.

Недавно, артистка поехала на отдых в Испанию и, к радости фолловеров, Alyona Alyona делится впечатлениями и фотографиями в соцсети.

На опубликованном снимке в stories Alyona Alyona позирует в неоново-розовом закрытом купальнике.Стоит отметить, что звезда не стесняется своих их пышных форм и не комплексует по этому поводу.

Напомним, что совсем недавно, украинская рэперша Alyona Alyona выпустила новый клип на песню «Якби я була не я», которая вошла в ее первый альбом «Пушка». Автором анимационного видео стал художник и аниматор Сашко Даниленко.