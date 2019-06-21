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    Жизнь

    Девочка без комплексов: реперша Alyona Alyona засветила пышные формы на отдыхе

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    Реперша Alyona Alyona - Девочка без комплексов: реперша Alyona Alyona засветила пышные формы на отдыхе
    Реперша Alyona Alyona

    Реперша Alyona Alyona (настоящее имя – Алена Савраненко) очень быстро стала звездой украинского шоу-бизнеса и кумиром молодежи

    За звездой реп-музыки в социальных сетях следят более 90 тысяч поклонников. А это, согласитесь, не мало.

    Недавно, артистка поехала на отдых в Испанию и, к радости фолловеров, Alyona Alyona делится впечатлениями и фотографиями в соцсети.

    На опубликованном снимке в stories Alyona Alyona позирует в неоново-розовом закрытом купальнике.Стоит отметить, что звезда не стесняется своих их пышных форм и не комплексует по этому поводу. 

    Напомним, что совсем недавно, украинская рэперша Alyona Alyona выпустила новый клип на песню «Якби я була не я», которая вошла в ее первый альбом «Пушка». Автором анимационного видео стал художник и аниматор Сашко Даниленко.

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