Девушка похудела на 38 кг, чтобы исполнить мечту детства и стать пожарным (фото)

Девушка начала худеть на правильном и здоровом питании

32-летняя Эби Холлиуок всю жизнь мечтала пойти по стопам отца и стать пожарным. Однако каждый раз девушке отказывали из-за ее физической формы, и тогда она решила взять судьбу в свои руки и сделать все для осуществления детской мечты!

Еще два года назад британка из Корнуэлла весила 100 килограммов и носила 56-й размер одежды. Эби раз в несколько месяцев ездила на физические тесты в местную пожарную часть, надеясь попасть туда на работу, но каждый раз слышала отказ. После очередного «нет» девушка решила принять серьезные меры по работе над собой. За два года упорных тренировок Эби удалось скинуть 38 килограммов!

«Мой отец был пожарным, и я всегда хотела пойти по его стопам. Однако это было непросто сделать с двумя детьми на руках. Когда же малыши подросли, я попытала свои силы, но не прошла тест из-за физической формы. Тогда-то я и решила изменить свою жизнь».

Девушка начала худеть на правильном и здоровом питании, затем подключила домашние тренировки и, только когда первые 10 килограммов были позади, Эби пошла в зал. За два года британка не только похудела — она повысила уровень физической подготовки и выносливость.

Сейчас Эби работает в местной пожарно-спасательной службе. Она рада, что может быть для своих детей примером, как упорная работа приводит к исполнению самых смелых мечтаний!

«Я доказала сама себе, что нет ничего невозможного. Самое главное — поставить перед собой цель и уверенно двигаться на пути к ней!».

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