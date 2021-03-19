Девушка показала фото до и после того, как ее стремление похудеть с 110 кг обернулось анорексией

Сейчас девушка весит 58 кг, и она никогда не чувствовала себя такой здоровой

Героиня этого материала искренне хотела похудеть только ради своего здоровья. И только когда вес упал до 42 кг — девушка поняла: диеты и тренировки вышли из-под контроля.

Пользовательница Reddit Ladybug199x никогда не была худышкой. Но пару лет назад, увидев отметку на весах в 110 кг, она поняла: нужно срочно худеть. Физические нагрузки и правильное питание быстро дали о себе знать: вес таял на глазах, о чем красотка с радостью делилась на своей странице. Но в конце 2020-го девушка опубликовала пост, после которого пропала на 4 месяца — тогда ее вес снизился до настораживающих 50 кг.

Но недавно Ladybug199x снова вернулась в соцсеть, чтобы рассказать, что с ней произошло. Оказалось, мечты о здоровом теле довели ее до пищевого расстройства. Стараясь худеть больше и больше, на пике своей анорексии девушка весила всего 42 кг. Благо с помощью друзей и семьи красотка смогла осознать, что диета вышла из-под контроля. Тогда пришло время набирать вес. Пока все идет по плану.

Как рассказывает Ladybug199x, именно набрать вес оказалось самым сложным. Ей постоянно приходилось бороться с собой, чтобы день за днем есть высококалорийную пищу. Сейчас девушка весит 58 кг, и она никогда не чувствовала себя такой здоровой.

Ранее «Скотч» показывал фото кошки, которую взяли на работу в магазин оптики, чтобы дети не стеснялись очков.

Трюфель взяли на работу в качестве моральной поддержки для маленьких клиентов оптики. Кошка совсем не против человеческого внимания и спокойно носит на себе оправы для очков, демонстрируя их детям.

Если дети боятся или капризничают, то женщина предлагает им посмотреть, как очки выглядят на кошке. И такое предложение творит настоящее волшебство! Малыши сразу успокаиваются и признают, что в очках нет ничего плохого.