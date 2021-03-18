Супермодель Кара Делевинь хотела покончить с собой из-за нетрадиционной ориентации

По словам 28-летней звезды, изначально она испытывала стыд от осознания своей ориентации

Британская актриса и модель Кара Делевинь рассказала о сильной депрессии и суицидальных мыслях из-за влечения к девушкам. Запись разговора с ней была опубликована на сайте The Goop Podcast.

Знаменитость пояснила, что считает себя пансексуалкой — человеком, которого привлекают люди любого пола и гендера. Пансексуальность предполагает, что пару себе нужно искать исходя исключительно из личных качеств человека, общих идеалов и эмоций, получаемых от общения с ним.

По словам 28-летней звезды, изначально она испытывала стыд от осознания своей ориентации. Несмотря на то что она приняла себя, Делевинь иногда до сих пор думает о том, что хотела бы быть гетеросексуальной женщиной.

«Я не знала никого из геев. Когда я росла, я не осознавала свою гомофобность. Сама идея однополых пар вызывала у меня отвращение. Я думала: "Боже мой, я бы никогда не стала бы так делать, это отвратительно"», — сказала артистка.

Ранее «Скотч» сообщал, что популярная украинская певица откровенно призналась, что у нее нет табу в сексе.

По словам Каминской, у каждого есть своя мера распущенности. Певица отметила, что она очень раскрепощена в плане интима.

«Для меня нет табу. Я не знаю, что для тебя 100%, Слава», - кокетливо сказала звезда.