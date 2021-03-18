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    Супермодель Кара Делевинь хотела покончить с собой из-за нетрадиционной ориентации

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    Супермодель Кара Делевинь хотела покончить с собой из-за нетрадиционной ориентации

    По словам 28-летней звезды, изначально она испытывала стыд от осознания своей ориентации

    Британская актриса и модель Кара Делевинь рассказала о сильной депрессии и суицидальных мыслях из-за влечения к девушкам. Запись разговора с ней была опубликована на сайте The Goop Podcast.

    Знаменитость пояснила, что считает себя пансексуалкой — человеком, которого привлекают люди любого пола и гендера. Пансексуальность предполагает, что пару себе нужно искать исходя исключительно из личных качеств человека, общих идеалов и эмоций, получаемых от общения с ним.

    По словам 28-летней звезды, изначально она испытывала стыд от осознания своей ориентации. Несмотря на то что она приняла себя, Делевинь иногда до сих пор думает о том, что хотела бы быть гетеросексуальной женщиной.

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    Супермодель Кара Делевинь хотела покончить с собой из-за нетрадиционной ориентации
    Супермодель Кара Делевинь хотела покончить с собой из-за нетрадиционной ориентации
    Супермодель Кара Делевинь хотела покончить с собой из-за нетрадиционной ориентации
    Супермодель Кара Делевинь хотела покончить с собой из-за нетрадиционной ориентации

    «Я не знала никого из геев. Когда я росла, я не осознавала свою гомофобность. Сама идея однополых пар вызывала у меня отвращение. Я думала: "Боже мой, я бы никогда не стала бы так делать, это отвратительно"», — сказала артистка.

    Ранее «Скотч» сообщал, что популярная украинская певица откровенно призналась, что у нее нет табу в сексе.

    По словам Каминской, у каждого есть своя мера распущенности. Певица отметила, что она очень раскрепощена в плане интима.

    «Для меня нет табу. Я не знаю, что для тебя 100%, Слава», - кокетливо сказала звезда.

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    Теги: знаменитости самые сексуальные шоу-бизнес
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