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    24-летняя дочь Антонио Бандераса восхитила стильным луком в рекламе модного бренда (фото)

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    Дочь испанского актера и продюсера Антонио Бандераса Стелла - 24-летняя дочь Антонио Бандераса восхитила стильным луком в рекламе модного бренда (фото)
    Дочь испанского актера и продюсера Антонио Бандераса Стелла
    instagram.com/stellabanderasgriffith/

    Автором снимков выступил мексиканский фотограф

    Дочь испанского актера и продюсера Антонио Бандераса Стелла приняла участие в рекламной кампании модного бренда 101p100. На снимки, появившееся на странице марки в Instagram, обратили внимание в Daily Mail.

    24-летняя модель попозировала на улицах Лос-Анджелеса в черном костюме, состоящем из мини-юбки и кроп-топа асимметричного кроя. Ее образ дополнил пиджак в тон наряда. Отмечается, что вся одежда 101p100 выполнена из переработанной ткани. Бандерас снялась в рекламе без украшений и макияжа.

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    24-летняя дочь Антонио Бандераса восхитила стильным луком в рекламе модного бренда (фото)
    24-летняя дочь Антонио Бандераса восхитила стильным луком в рекламе модного бренда (фото)
    24-летняя дочь Антонио Бандераса восхитила стильным луком в рекламе модного бренда (фото)
    24-летняя дочь Антонио Бандераса восхитила стильным луком в рекламе модного бренда (фото)
    instagram.com/stellabanderasgriffith/

    Автором снимков выступил мексиканский фотограф Хоакин Кастильо (Joaquin Castillo). Покупатели оценили внешний вид дочери Бандераса в комментариях. «Какая красивая», «Просто огонь», «Вау, Стелла, красотка», «Ты просто прекрасна», — высказывались пользователи.

    Ранее «Скотч» сообщал, что популярная украинская певица откровенно призналась, что у нее нет табу в сексе.

    По словам Каминской, у каждого есть своя мера распущенности. Певица отметила, что она очень раскрепощена в плане интима.

    «Для меня нет табу. Я не знаю, что для тебя 100%, Слава», - кокетливо сказала звезда.

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    Теги: знаменитости модель самые сексуальные певица шоу-бизнес
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