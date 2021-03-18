24-летняя дочь Антонио Бандераса восхитила стильным луком в рекламе модного бренда (фото)

Автором снимков выступил мексиканский фотограф

Дочь испанского актера и продюсера Антонио Бандераса Стелла приняла участие в рекламной кампании модного бренда 101p100. На снимки, появившееся на странице марки в Instagram, обратили внимание в Daily Mail.

24-летняя модель попозировала на улицах Лос-Анджелеса в черном костюме, состоящем из мини-юбки и кроп-топа асимметричного кроя. Ее образ дополнил пиджак в тон наряда. Отмечается, что вся одежда 101p100 выполнена из переработанной ткани. Бандерас снялась в рекламе без украшений и макияжа.

Автором снимков выступил мексиканский фотограф Хоакин Кастильо (Joaquin Castillo). Покупатели оценили внешний вид дочери Бандераса в комментариях. «Какая красивая», «Просто огонь», «Вау, Стелла, красотка», «Ты просто прекрасна», — высказывались пользователи.

Ранее «Скотч» сообщал, что популярная украинская певица откровенно призналась, что у нее нет табу в сексе.

По словам Каминской, у каждого есть своя мера распущенности. Певица отметила, что она очень раскрепощена в плане интима.

«Для меня нет табу. Я не знаю, что для тебя 100%, Слава», - кокетливо сказала звезда.