Девушка помыла посуду с помощью чайного пакетика. Результат удивил даже опытных домохозяек

За несколько дней пост женщины с неожиданным лайфхаком оценило больше четырех тысяч человек

Прогресс шагнул далеко, и теперь даже самые ужасные загрязнения можно убрать, воспользовавшись очередным «магическим» средством. Но что делать тем, кто не любит использовать химию в быту? Оказывается, содой дело не ограничивается.

Линси Кромби из Великобритании известна англоязычному сегменту Сети как Queen Of Clean (королева чистоты). Недавно женщина в своем Instagram-блоге показала лайфхак по очистке сильно загрязнившейся посуды, который никогда бы не пришел в голову человеку без опыта в клининге. Оказывается, у чайных пакетиков намного больше применений, чем большинство может себе представить.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Lynsey Queen Of Clean (@lynsey_queenofclean)

Всего-то и нужно залить в грязную посуду или утварь горячую воду и положить туда использованный или новый пакетик чая подешевле. После этого нужно подождать всего 15 минут и просто слить воду. На ролике Линси видно, как после чайной ванночки сковорода стала чистая: ни жира, ни других следов кулинарии.

За несколько дней пост женщины с неожиданным лайфхаком оценило больше четырех тысяч человек. Судя по комментариям, совет Линси действительно работает!

«Собираюсь попробовать этот лайфхак прямо сейчас на сгоревшей кастрюле, которую я уже замочил», «Отличный совет, я использовала его несколько раз, и каждый раз он срабатывал. Спасибо, Линси!», - комментируют пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал, что в США собака получила в наследство $5 миллионов.

Лулу теперь живет с соседкой и приятельницей покойного — 88-летней Мартой Бертон. Ранее она уже присматривала за собакой, так как хозяин часто путешествовал.