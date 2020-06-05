Девушка с тату во все тело призналась в ненависти к первоначальной внешности



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: @ambs_luke

По словам девушки, любовь к татуировкам помогла ей обрести комфорт в собственной коже и полюбить себя

Популярная австралийская блогерша, на тело которой нанесено более 100 татуировок, призналась в ненависти к своему первоначальному внешнему виду. Об этом сообщает Daily Star.

24-летняя Эмбер Бриана Люк (Amber Breeana Luke) поделилась под одним из постов в своем Instagram-аккаунте тем, что не могла принять свою внешность в юном возрасте. В 14 лет девушке поставили диагноз клиническая депрессия. «Я ненавидела себя большую часть времени, и эта ненависть проникала вглубь и мучила меня», — призналась блогерша.

Как первая татуировщица в мире научила женщин не бояться рисовать на своем теле тигров, змей и птиц

По словам Люк, любовь к татуировкам помогла ей обрести комфорт в собственной коже и полюбить себя. «Я сильная женщина, которая точно знает, чего она хочет и кто она. Я стала человеком, которым горжусь», — добавила девушка.

Благодаря своей неординарной внешности Эмбер Бриана Люк прославилась в сети: в Instagram на нее подписаны более 103 тысяч человек. Ранее блогерша рассказала журналистам, что сделала первую татуировку в 16 лет, а в настоящий момент ее тело покрывают почти 150 различных изображений.