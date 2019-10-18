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    Шоу-биз

    Эмили Ратаковски в бикини с откровенным декольте позировала в Майами

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    Эмили Ратаковски в бикини с откровенным декольте позировала в Майами

    Американская модель продолжает будоражить публику эффектными образами

    28-летняя Эмили Ратаковски Пребывая на отдыхе в Майами показала себя в очень откровенном бикини. Звезда поделилась колоритным черно-белым снимком, на котором она позирует в купальнике с глубоким декольте. Верх от бикини едва прикрывает пышную грудь модели.

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    Эмили Ратаковски в бикини с откровенным декольте позировала в Майами
    Эмили Ратаковски в бикини с откровенным декольте позировала в Майами
    Эмили Ратаковски в бикини с откровенным декольте позировала в Майами
    Эмили Ратаковски в бикини с откровенным декольте позировала в Майами
    Эмили Ратаковски в бикини с откровенным декольте позировала в Майами
    Эмили Ратаковски в бикини с откровенным декольте позировала в Майами
    Эмили Ратаковски в бикини с откровенным декольте позировала в Майами
    Эмили Ратаковски в бикини с откровенным декольте позировала в Майами
    Эмили Ратаковски в бикини с откровенным декольте позировала в Майами

    Сексуальную нотку снимку добавляет пикантный узел, завязанный на купальнике. Он акцентирует внимание на женственных линиях фигуры Эмили. Ратаковски позирует на фоне красивого курортного пейзажа и романтично поправляет волосы, которые развеваются по ветру. Селебрити слегка подчеркнула глаза тушью и надела крупные серьги-кольца.

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