Эмили Ратаковски в бикини с откровенным декольте позировала в Майами



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Американская модель продолжает будоражить публику эффектными образами

28-летняя Эмили Ратаковски Пребывая на отдыхе в Майами показала себя в очень откровенном бикини. Звезда поделилась колоритным черно-белым снимком, на котором она позирует в купальнике с глубоким декольте. Верх от бикини едва прикрывает пышную грудь модели.

Сексуальную нотку снимку добавляет пикантный узел, завязанный на купальнике. Он акцентирует внимание на женственных линиях фигуры Эмили. Ратаковски позирует на фоне красивого курортного пейзажа и романтично поправляет волосы, которые развеваются по ветру. Селебрити слегка подчеркнула глаза тушью и надела крупные серьги-кольца.