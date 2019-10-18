Ротару перед концертами балует себя домашней курочкой и яйцами
София Ротару
instagram.com/sofiarotaru.official
Промоутер исполнительницы Сергей Лавров рассказал любопытные детали из жизни звезды
Промоутер певицы Софии Ротару рассказал, что любит поесть исполнительница перед концертами. Оказывается, она без ума от домашней курочки и яиц. Она требует, чтобы все подавалось ей в готовом виде в гостиницу во время приезда в город на концерт.
При этом София Ротару абсолютно равнодушна, на какой машине ее повезут на концерт. Она вообще в них не разбирается. Главное, чтобы не было сильной тряски, ну и чтобы в салоне зимой все-таки было тепло.