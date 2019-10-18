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    Шоу-биз

    Ротару перед концертами балует себя домашней курочкой и яйцами

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    <p>София Ротару</p> <p>instagram.com/sofiarotaru.official</p> - Ротару перед концертами балует себя домашней курочкой и яйцами

    София Ротару

    instagram.com/sofiarotaru.official

    Промоутер исполнительницы Сергей Лавров рассказал любопытные детали из жизни звезды

    Промоутер певицы Софии Ротару рассказал, что любит поесть исполнительница перед концертами. Оказывается, она без ума от домашней курочки и яиц. Она требует, чтобы все подавалось ей в готовом виде в гостиницу во время приезда в город на концерт.

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    Ротару перед концертами балует себя домашней курочкой и яйцами
    Ротару перед концертами балует себя домашней курочкой и яйцами
    Ротару перед концертами балует себя домашней курочкой и яйцами
    Ротару перед концертами балует себя домашней курочкой и яйцами
    Ротару перед концертами балует себя домашней курочкой и яйцами
    Ротару перед концертами балует себя домашней курочкой и яйцами
    Ротару перед концертами балует себя домашней курочкой и яйцами
    Ротару перед концертами балует себя домашней курочкой и яйцами
    Ротару перед концертами балует себя домашней курочкой и яйцами
    Ротару перед концертами балует себя домашней курочкой и яйцами
    Ротару перед концертами балует себя домашней курочкой и яйцами
    Ротару перед концертами балует себя домашней курочкой и яйцами
    Ротару перед концертами балует себя домашней курочкой и яйцами
    Ротару перед концертами балует себя домашней курочкой и яйцами
    Ротару перед концертами балует себя домашней курочкой и яйцами
    Ротару перед концертами балует себя домашней курочкой и яйцами
    Ротару перед концертами балует себя домашней курочкой и яйцами
    Ротару перед концертами балует себя домашней курочкой и яйцами
    Ротару перед концертами балует себя домашней курочкой и яйцами
    Ротару перед концертами балует себя домашней курочкой и яйцами
    Ротару перед концертами балует себя домашней курочкой и яйцами
    Ротару перед концертами балует себя домашней курочкой и яйцами
    Ротару перед концертами балует себя домашней курочкой и яйцами
    Ротару перед концертами балует себя домашней курочкой и яйцами

    При этом София Ротару абсолютно равнодушна, на какой машине ее повезут на концерт. Она вообще в них не разбирается. Главное, чтобы не было сильной тряски, ну и чтобы в салоне зимой все-таки было тепло.

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