Ротару перед концертами балует себя домашней курочкой и яйцами



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София Ротару instagram.com/sofiarotaru.official

Промоутер исполнительницы Сергей Лавров рассказал любопытные детали из жизни звезды

Промоутер певицы Софии Ротару рассказал, что любит поесть исполнительница перед концертами. Оказывается, она без ума от домашней курочки и яиц. Она требует, чтобы все подавалось ей в готовом виде в гостиницу во время приезда в город на концерт.

При этом София Ротару абсолютно равнодушна, на какой машине ее повезут на концерт. Она вообще в них не разбирается. Главное, чтобы не было сильной тряски, ну и чтобы в салоне зимой все-таки было тепло.