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    Шоу-биз

    Киру Найтли довели до нервного срыва: «Я собиралась убить папарацци»

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    Кира Найтли - Киру Найтли довели до нервного срыва: «Я собиралась убить папарацци»
    Кира Найтли

    По словам британской актрисы, папарацци довели ее до невроза

    34-летняя Кира Найтли рассказала, что долгое время страдала от внимания назойливых репортеров. Кинозвезда отметила, что в самом начале карьеры пережила сложный период. Найтли вспоминала, что в 2000-х годах репортеры могли сделать все что угодно ради хорошего фото. «Я была свидетельницей того, как они ходили по пятам за Бритни Спирс и Эми Уайнхаус. Не могла поверить, что это может случиться и со мной», – рассказала актриса в интервью для The Telegraph.

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    Киру Найтли довели до нервного срыва: «Я собиралась убить папарацци»
    Киру Найтли довели до нервного срыва: «Я собиралась убить папарацци»
    Киру Найтли довели до нервного срыва: «Я собиралась убить папарацци»
    Киру Найтли довели до нервного срыва: «Я собиралась убить папарацци»
    Киру Найтли довели до нервного срыва: «Я собиралась убить папарацци»
    Киру Найтли довели до нервного срыва: «Я собиралась убить папарацци»
    Киру Найтли довели до нервного срыва: «Я собиралась убить папарацци»
    Киру Найтли довели до нервного срыва: «Я собиралась убить папарацци»
    Киру Найтли довели до нервного срыва: «Я собиралась убить папарацци»
    Киру Найтли довели до нервного срыва: «Я собиралась убить папарацци»
    Киру Найтли довели до нервного срыва: «Я собиралась убить папарацци»

    Кира начала страдать от повышенного внимания со стороны СМИ в 2003 году, после выхода первой части фильма «Пираты Карибского моря» (Pirates of the Caribbean: The Curse of The Black Pearl). Найтли призналась, что однажды чуть не набросилась на папарацци с кулаками.

     «Я помню, как машину Скарлетт Йоханссон столкнули с дороги в Лос-Анджелесе. Тоже самое они сотворили и с моим авто в Кентиш-Тауне. Тогда я сказала, что собираюсь убить папарацци. В ответ они заявили, что получат больше денег, если я сделаю это», – пожаловалась Кира.

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