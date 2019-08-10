Диетологи признали веганскую диету Бейонсе опасной для жизни



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Бейонсе instagram.com/beyonce/

Специалист считает, что ограничение в еде вкупе с активными тренировками грозит певице и ее последователям истощением

Недавно Бейонсе рассказывала о своей 22-дневной веганской диете, благодаря которой ей удалось похвастаться стройной фигурой на фестивале Coachella 2018 года.

«Ни хлеба, ни углеводов, ни сахара, ни молочных продуктов, ни мяса, ни рыбы, никакого алкоголя. Я голодна!» – поделилась основными принципами диеты певица.

Однако вместо установленных артисткой сроков, сама она голодала таким образом 44 дня. В день Бейонсе потребляла 1400 калорий.

Британский диетолог Даниэль О’Шонесси раскритиковала методику похудения звезды. По ее мнению, диета грозит дефицитом питательных веществ. Специалист напомнила, что певица голодает не сама по себе, ее контролирует целая команда диетологов и инструкторов. Для обычного человека подобная система питания может быть очень опасной. Кроме того, О’Шонесси считает, что такое ограничение в еде вкупе с активными тренировками и вовсе грозит истощением.

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