Сын Уилла Смита открыл веганский фудтрак для бездомных в свой день рождения
Вчера сын Уилла Смита Джейден отметил свой 21-й день рождения
Парень сделал себе необычный подарок - открыл веганский кафе-фургон для бездомных Лос-Анджелеса
Об этом Смит-младший рассказал в Instagram, выложив фото и видео фудтрака: десятки бездомных выстроились в очередь, чтобы попробовать бесплатную веганскую еду.
Джейден назвал свое кафе на колесах I Love You Restaurant.
«Я просто хочу дать людям то, что они заслужили: здоровую, бесплатную веганскую еду»,- объяснил свою идею Смит.
Джейден уже много лет является веганом - он ест только растительную пищу, исключая продукты животного происхождения, и считает, что эта еда самая полезная для организма человека. По его словам, он не мог смотреть на то, чем питаются бездомные, поэтому и создал этот благотворительный фудтрак.
Джерело: Hello!