Сын Уилла Смита открыл веганский фудтрак для бездомных в свой день рождения



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instagram.com/c.syresmith

Вчера сын Уилла Смита Джейден отметил свой 21-й день рождения

Парень сделал себе необычный подарок - открыл веганский кафе-фургон для бездомных Лос-Анджелеса

Об этом Смит-младший рассказал в Instagram, выложив фото и видео фудтрака: десятки бездомных выстроились в очередь, чтобы попробовать бесплатную веганскую еду.

Джейден назвал свое кафе на колесах I Love You Restaurant.

«Я просто хочу дать людям то, что они заслужили: здоровую, бесплатную веганскую еду»,- объяснил свою идею Смит.

Джейден уже много лет является веганом - он ест только растительную пищу, исключая продукты животного происхождения, и считает, что эта еда самая полезная для организма человека. По его словам, он не мог смотреть на то, чем питаются бездомные, поэтому и создал этот благотворительный фудтрак.

Джерело: Hello!