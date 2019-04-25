Дочь короля Нидерландов будет работать в театре



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Принцесса Амалия с отцом королем Виллемом-Александром

15-летняя принцесса Амалия пробует себя в драматургии

Когда-то принцессе Амалии предстоит стать королевой Нидерландов, но пока она вольна заниматься тем, к чему лежит ее душа.

Как сообщает голландское издание De Telegraaf, старшая дочь короля Виллема-Александра и королевы Максимы вместе с подругой написала работу под псевдонимом "Эмилия ван Нассау" - рождественскую историю про гоблинов, злых королей и фей, которая в конце этого года будет поставлена в театре в Гааге.

Как и другие наследницы европейских династий, не достигшие совершеннолетия, принцесса Амалия пока не участвует в официальных обязательствах монархии. Она сопровождает родителей в некоторых поездках и позирует вместе с ними и сестрами для праздничных портретов, но самостоятельно выходить в свет и исполнять разного рода миссии начнет по достижении 18-летия в 2021 году. Тогда же она начнет получать собственные средства из казны королевского дома и станет членом Государственного совета.

В настоящее время принцесса Амалия учится на четвертом курсе в Гимназии Института Христофора в Гааге. Помимо голландского она владеет испанским и английским языками. Также она увлекается верховой ездой, хоккеем и пением. Будучи старшей дочерью короля, именно ей предстоит в будущем взять правление страной в свои руки.

Джерело: Hello!