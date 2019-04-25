Всемирный день дочки: Звездные папы рассказали, как изменилась их жизнь после рождения принцесс



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сегодня, 25 апреля, во всем мире отмечается Daughter's day (День дочери)

Ко Всемирному дню дочки звездные отцы рассказали, чем различается воспитание девочки и мальчика, и почему иметь дочь – это круто

Есть мнение, что все отцы мечтают о сыновьях. С мальчиком можно гонять мяч во дворе, смотреть футбол или ходить на рыбалку. А что делать с девочкой? В куклы играть как-то несолидно… Все солидно – утверждают украинские популярные телеведущие и звезды.

Первым, кто в сети опубликовал трогательное фото с дочками - украинский шоумен Анатолий Анатолич. На снимке он позирует со своими дочерьми Алисой и Лолитой. А в подписи к фото, телеведущий рассказал, как изменилась его жизнь после рождения девочек.





Анатолий Анатолич с дочками

«Мотивационная фотография для тех, у кого пока нет детей. Делюсь опытом. Все что хорошего и важного у меня произошло в карьере- после появления моих дочерей. Стал ли я больше зарабатывать? Да. Раз в 10. Потому что уже не имею права подвести. Стал ли я счастливее? Да. Многократно. Стал ли я сильнее? Без вопросов. Сильнее отца для своих дочерей людей не встречал. Чем занимался до их появления? Мне кажется неплохо жил. Но как де я рад что все поменялось», - трогательно написал Анатолий Анатолич.

А вот его коллега, Александр Педан признался, что когда родилась его дочь Лера, он еще не был готов к отцовству.

«Лера родилась, когда мне было 23. И самая большая проблема мужчин в этом возрасте – они еще не готовы к детям, – рассказывает ведущий проекта «Эксы». – У меня тогда на уме была только работа. Я хотел отсыпаться после ночных сьемок, а не играть с Лерой. Она могла прыгать по мне и кричать: «Всталяй!», а я притворялся спящим. Только после того, как ей стукнуло три, меня накрыло чувство тотальной влюбленности. И сейчас я наверстываю упущенное время. У нас с Лерой прекрасные отношения, она мой лучший друг. Делаю все для того, чтобы быть первым, к кому дочка придет за советом и помощью. И меня очень радует, что она сама тянется ко мне. Мы можем, например, находясь дома в разных комнатах, переписываться в Instagram. И Лера обижается, если я не отвечаю (смеется). У нас появилось такое общее хобби как дайвинг. Да что там, я даже создал хештег для наших с Лерой фото #цемоядонькаанетещовиподумали (смеется). Мои дочь, сын и жена – самое ценное, что у меня есть», - отметил Педан.

Александр Педан и его дочь Лера

А Андрей Шабанов считает, что дочь – это мини-версия любимой женщины.

«Первым моим ребенком был Роберт (17-летний сын Андрея – прим. ред.), – говорит ведущий проекта «Тайный агент. Пост-шоу». – И конечно я был счастлив, что у меня родился сын. Вообще ребеночек до определенного возраста для тебя, как «домашнее животное». Он не умеет разговаривать, он милашка, он смешной, нелепый, тебе все время хочется обнимать его, гладить, на ручках носить и целовать. Когда родился Роберт, я прошел все эти стадии. Когда сыну уже больше трех лет – и он мужчина, и ты тоже мужчина, и «цемкать», обнимать и сюсюкаться становится очень странно. По крайней мере, для меня. Не знаю, что сказали бы на это психологи. И ты потихоньку, нехотя меняешь свою модель общения с ним. Становишься строгим – «будь мужчиной, никаких поблажек». Таким образом максимум в 4-5 лет ты переходишь с ним в абсолютно другую фазу общения.





Андрей Шабанов с дочкой

А вот с дочерью у отца все абсолютно иначе. Она для тебя самая красивенькая, ее можно обнимать и целовать, и нет необходимости такой смены стиля общения в «солдат-генерал»-стадию (улыбается). Она же девочка! Она милая, она – мини-версия твоей любимой женщины, ты к ней испытываешь нежность. И даже в 12 она – твоя маленькая доця, которую хочется обнять и поцемать. Вот разница», - рассказал ведущий проектов Нового канала.