Дочь Оззи Осборна рассказала, как похудела на 39 килограммов



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Дочь Оззи Осборна Келли instagram.com/kellyosbourne/

По словам дочери рок-певца, работать над собственной внешностью она начала два года назад

Фолловеры 35-летней Келли Осборн не узнают ее в инстаграме: настолько сильно изменилась ее внешность после похудения. Дочь Оззи и Шэрон Осборн подтвердила, что похудела на 39 килограммов, но не стала подробно рассказывать о методах борьбы с весом. Однако долго хранить эту информацию в секрете не смогла — в подкасте Дэкса Холта и Адама Глина она призналась, что обратилась за помощью к пластическому хирургу.

«Мне делали инъекции в челюсть и подбородок. После этого окружающие действительно стали замечать, что я похудела», — сказала Келли.

По словам дочери рок-певца, работать над собственной внешностью она начала два года назад. В течение этого времени ей сделали рукавную гастропластику — резекцию желудка. При этом Келли отметила, что достигнутый результат требует поддержки в виде регулярных физических нагрузок и правильного питания.

«Если не тренируешься и ешь все подряд, то набор веса неизбежен. Рукавная гастропластика лишь начало пути в выбранном направлении. Об этом должен помнить каждый, кто ложится под нож хирурга. Целый год я готовилась к операции, прежде чем она была сделана. Еще раньше отказалась от алкоголя, что стало толчком в правильном направлении. Так что это не такой уж быстрый процесс», - рассказала о себе Осборн.

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