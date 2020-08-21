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    Жизнь

    Дочь Оззи Осборна рассказала, как похудела на 39 килограммов

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    Дочь Оззи Осборна Келли - Дочь Оззи Осборна рассказала, как похудела на 39 килограммов
    Дочь Оззи Осборна Келли
    instagram.com/kellyosbourne/

    По словам дочери рок-певца, работать над собственной внешностью она начала два года назад

    Фолловеры 35-летней Келли Осборн не узнают ее в инстаграме: настолько сильно изменилась ее внешность после похудения. Дочь Оззи и Шэрон Осборн подтвердила, что похудела на 39 килограммов, но не стала подробно рассказывать о методах борьбы с весом. Однако долго хранить эту информацию в секрете не смогла — в подкасте Дэкса Холта и Адама Глина она призналась, что обратилась за помощью к пластическому хирургу.

    «Мне делали инъекции в челюсть и подбородок. После этого окружающие действительно стали замечать, что я похудела», — сказала Келли.

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    Дочь Оззи Осборна рассказала, как похудела на 39 килограммов
    Дочь Оззи Осборна рассказала, как похудела на 39 килограммов
    Дочь Оззи Осборна рассказала, как похудела на 39 килограммов
    Дочь Оззи Осборна рассказала, как похудела на 39 килограммов

    По словам дочери рок-певца, работать над собственной внешностью она начала два года назад. В течение этого времени ей сделали рукавную гастропластику — резекцию желудка. При этом Келли отметила, что достигнутый результат требует поддержки в виде регулярных физических нагрузок и правильного питания.

    «Если не тренируешься и ешь все подряд, то набор веса неизбежен. Рукавная гастропластика лишь начало пути в выбранном направлении. Об этом должен помнить каждый, кто ложится под нож хирурга. Целый год я готовилась к операции, прежде чем она была сделана. Еще раньше отказалась от алкоголя, что стало толчком в правильном направлении. Так что это не такой уж быстрый процесс», - рассказала о себе Осборн.

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