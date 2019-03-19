Дочь покойной Юлии Началовой может остаться без квартиры



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Юлия Началова и ее дочь Вера hochu.ua

Перед смертью у певицы возникли проблемы с разделом имущества

По сообщениям российских СМИ, на часть квартиры Юлии Началовой претендовал Александр Фролов и инвестиционная компания.

Незадолго до смерти Юлии Началовой, которая скончалась 16 марта в одной из московских клиник, стало известно о том, что певица и ее экс-супруг Александр Фролов стали участниками нескольких судебных разбирательств. Предмет споров — квартира артистки в «Кутузовской Ривьере» площадью 167 квадратных метров. Жилье досталось Началовой от футболиста Евгения Алдонина, который является отцом ее дочери Веры.

По некоторым данным, Юлия продала половину квартиры за 20 миллионов рублей хоккеисту Александру Фролову. Однако в августе 2018 года певица обратилась в Никулинский суд Москвы, чтобы сделку с бывшим мужем признали недействительной. Но в борьбе за квартиру появился и третий участник. В декабре нижегородская компания «Весенние инвестиции» подала иск на Началову и Фролова. Организация потребовала деньги, которые полагаются ей за часть квартиры, пишет издание StarHit.

Однако в связи со смертью Началовой судебный процесс будет приостановлен. Когда на суде предъявят специальную справку, рассмотрение иска на время прекратят. Квартира должна перейти по наследству кому-то из ее родственников. Поскольку певица была не замужем, жилье достанется ее дочери Вере. Максим Суров, юрист, который в курсе этого разбирательства, объяснил, что будет дальше.

«Сейчас будет приостановка дела, до вступления в наследство. У нас первые наследники — это супруг, дети и родители. Так как супруга нет — то идет дочка с родителями. Если дочка вступает в наследство, то и долги ложатся на ее хрупкие плечи. А в суде ее будут представлять опекуны — отец и бабушка с дедушкой», — заявил юрист.