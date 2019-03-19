Джордж Клуни обвинил СМИ в травле Меган Маркл



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Джордж Клуни и Меган Маркл ruherald.com/ hello.ru

В феврале Джордж Клуни вместе с Сереной Уильямс и другими звёздами выступил в защиту Меган Маркл, которую на протяжении последних месяцев постоянно критикуют в сети

Недавно актёр вновь поднял эту тему и добавил, что к травле герцогини активно присоединились СМИ, и они зачастую к ней весьма несправедливы.

57-летний актер стал гостем на шоу Good Morning Britain и поговорил о том, как таблоиды и СМИ очерняют образ Меган Маркл. «Я видел, как журналисты могут манипулировать сознанием с помощью смехотворных поводов и практически на ровном месте. Меган не сделала ничего такого, просто жила своей жизнью, поэтому мне кажется несправедливым предвзятое отношение к ней. Она действительно добрая и умная женщина», — сказал Клуни.

Джордж также описал Меган и Гарри, как любящую и заботливую пару, и отметил, что, хотя на травлю можно не обращать внимания, это переходит все границы. Ранее актёр уже затрагивал эту тему и даже сравнил герцогиню с принцессой Дианой. «Эту женщину, которая находится на последних месяцах беременности, преследуют так же, как преследовали Диану. Все мы знаем, чем всё закончилось», — сказал тогда Клуни.

К счастью, Кенсингтонский дворец принял все возможные меры, чтобы пресечь травлю Меган Маркл в сети и СМИ, да и сама герцогиня, судя по снимкам, не придаёт разговорам большого значения и направляет своё внимание на благотворительность и будущее материнство.

Джерело: popcornnews