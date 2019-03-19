Всю ночь проплакала: 12-летней дочери Юлии Началовой рассказали о смерти мамы



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Юлия Началова и ее дочь Вера

Дочь российской певицы останется жить с отцом

12-летней дочери Юлии Началовой рассказали о смерти мамы. Об этом отец Веры - 39-летний футболист Евгений Алдонин - рассказал в программе «Прямой эфир». На странице памяти певицы говорится, что девочка проплакала всю ночь.

«Самая большая боль и утрата – это, конечно, для дочки Веры. И как это сказать? Мне было очень тяжело», – рассказал футболист.

Сердце 38-летней Юлии Началовой перестало биться днем 16 марта.

Это произошло после заражения крови. Медики целую неделю боролись за жизнь Началовой, которая страдала от целой кучи страшных заболеваний. После того как артистка натерла ногу, через некоторое время она обратила внимания на странные пятна на коже. Обратилась к врачам. Эскулапы были в шоке: началась гангрена на фоне подагры, сахарного диабета и красной волчанки. Из-за подавленного иммунитета и срочного лечения организм Юлии стал давать сбой. Отказали почки, начался отек легких и проблемы с сердцем.

На фоне всего этого стремительно прогрессировала гангрена, ампутация ноги становилась необходимой. Началову подключили к аппарату вентиляции легких и ввели в искусственную кому. Юлии была проведена ампутация ноги, после чего она скончалась от острой сердечной недостаточности.

В это время шестиклассница Вера возвращалась с соревнований, на которые летала со своим классом.

Ранее СМИ сообщили, что девочка будет жить с отцом, также у Веры есть дедушка и бабушка. Сейчас у футболиста новая семья и четырехлетний сын Артем. Однако, в Инстаграм спортсмена много совместных теплых фотографий его новой жены Ольги и дочери от отношений с певицей.

Джерело: Комсомольска Правда в Украине