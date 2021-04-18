Дочь российского актера объявила себя Сергеем и готовится к гормональной терапии

Напомним, у Михаила Ефремова шестеро детей от разных жен

Дочь актера Михаила Ефремова сделала каминг-аут. Она объявила себя «небинарным трансмаскулинным человеком» и сообщила, что готовится к гормональной терапии. Также бывшая Анна Мария Ефремова назвала свое новое имя — Сергей. А вот на операции Сережа Ефремов идти не собирается.

Пост о своей новой личности ребенок Михаила Ефремова, который сейчас отбывает наказание в колонии за ДТП со смертельным исходом, опубликовал еще в конце марта. Трансформацию Сергей прокомментировал с юмором, уточнив, что «молиться за него не надо».

Ранее Анна-Мария поделилась откровениями и рассказала о непростых отношениях с родителями и желание сменить пол.

Напомним, у Михаила Ефремова шестеро детей от разных жен. Актриса Ксения Качалина стала его четвертой женой и родила ему дочь Анну-Марию.

Ранее «Скотч» сообщал, что американка показала эффективный способ, как подобрать идеальный размер бюстгальтера.

Пользовательница Грейс (Grace) поделилась видео, на котором продемонстрировала, как должен сидеть на груди правильно подобранный бюстгальтер. На размещенных кадрах она позирует в белье, надетом поверх топа.

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