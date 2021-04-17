Популярного белорусского певца, поддержавшего протесты, осудили на два года

Артист прошлом году поддержал протесты в Беларуси, а после этого у него нашли наркотики

Сегодня суд в Минске вынес приговор по делу о незаконном обороте наркотиков и хранение наркотических веществ, в чем обвиняли популярного 22-летнего рэпера Тиму Белорусских (настоящее имя – Тимофей Морозов). Его приговорили к двум годам ограничения свободы без направления в тюрьму. Певец будет отбывать «домашнюю химию».

Отметим, что перед тем как у популярного певца нашли наркотики, он поддержал белорусских граждан на фоне протестов из-за результатов президентских выборов. В своем Instagram он тогда писал: «Сегодня, со слезами на глазах, я пишу этот пост с тремя громкими« Горжусь, горжусь, горжусь! ».

Как сообщала «Белта», артиста обвинили в приобретении 1,9609 грамма гашиша и в приобретении, хранении и употреблении 0,0375 грамма амфетамина.

Рэпера задержала милицияи в ночь на 6 января в помещении одного из игровых клубов в Минске. Во время обыска у него нашли наркотические вещества.

Кроме музыканта, в деле есть еще один подозреваемый – Антон Кривецький.

На заседании суда рэпер заявил, что амфетамин он купил еще осенью 2020 года. Он пояснил, что 6 января они со вторым обвиняемым приняли часть наркотиков, которые имели при себе, а кусочек гашиша еще остался. Белорусских говорит, что не собирался его сбывать.

«Домашняя химия» - ограничение свободы без направления в исправительное учреждение. Тима Белорусских находиться на учете уголовно-исполнительной инспекции, его регулярно посещать полиция. Музыкант не сможет принимать даже слабоалкогольные напитки. Его маршрут будет строго ограничен, а после 19:00 он обязан находиться дома.

Тима Белорусских - белорусский певец и автор песен. Сольную карьеру начал в 2017 году. Получил известность в 2018 году с композицией «Мокрые кроссы». Ее на Второй музыкальной премии «Жара Music Awards» он получил награду в номинации «Хит года». Затем вышла песня «Незабудка», которая тоже стала хитом. В августе 2020 Тима Белорусских поддержал сограждан, которые принимали участие в протестных акциях после президентских выборов в Беларуси.

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