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Дружина ексміністра Кулеби відкриє сексшоп

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Кулеба та Павелецька разом на весіллі
фото з відкритих джерел

Відкриття заплановано на 4 лютого та пройде за участі відомих гостей

Цивільна дружина колишнього міністра закордонних справ Дмитра Кулеби Світлана Павелецька разом із партнерками вирішила вести в Києві незвичний бізнес. Так, у мережі можна знайти анонси про відкриття «найусвідомленішого магазину інтимних товарів, що дбає про ваше сексуальне здоров’я».

«Ми створили простір, де комфорт, стиль та експертність поєднуються, аби кожен міг відчути себе вільно та впевнено», – сказано в анонсі.

Відкриття заплановано на 4 лютого та пройде за участі відомих гостей. Зокрема, на заході будуть Валерія Гузема, Раміна, Інна Белень (переможниця холостяка), Катерина Сільченко, Анна Саліванчук, Анатолій Анатоліч, Ксенія Літвінова  та інші.

Раніше ексміністр Дмитро Кулеба в інтервʼю журналістці Раміні Есхакзай розповів, що наразі проживає у квартирі своєї дівчини Світлани Павелецької. Однак, мріє відремонтувати хату в селі на Полтавщині та жити там.

Також українська бізнесвумен Світлана Павелецька, кохана ексміністра закордонних справ України Дмитра Кулеби розповіла, що їхнє знайомство відбулося понад 20 років тому. Однак, тоді все обмежилося лише спілкуванням. 

Як повідомлялося, 5 вересня 2024 року, українська бізнесвумен Світлана Павелецька, кохана міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, прокоментувала його звільнення в Instagram. У своїй публікації вона висловила підтримку Кулебі та поділилася своїми емоціями.

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Теги: Анатолій Анатоліч звільнення стиль Дмитро Кулеба дружина бізнес

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