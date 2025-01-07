Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Підвищення тарифів на вантажні перевезення викликає дуже великі питання до ефективності роботи «Укрзалізниці» – експерт

Дарія Демяник
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Підвищення тарифів на вантажні перевезення викликає дуже великі питання до ефективності роботи «Укрзалізниці» – експерт
Завдяки зростанню обсягів перевезень «Укрзалізниця» за результатами трьох кварталів року отримала 1,7 млрд грн чистого прибутку, а її виторг зріс до 78 млрд грн
фото: glavcom.ua

Є великі питання до ефективності роботи «Укрзалізниці» – експерт про підвищення тарифу на вантажні перевезення

Підвищення тарифів на вантажні перевезення, яке наразі ініціює Укрзалізниця, викликає серйозні питання до ефективності управління компанією, адже за останні десятиріччя жодне підвищення не допомагало «УЗ» надавати якісніші послуги. Про це сказав головний аналітик GMK Center Андрій Тарасенко.

«Наслідки від підвищення мають бути прораховані, тому що це, по суті, перерозподіл коштів: гроші забирають з бізнесу і направляють на залізничний транспорт. Тобто, у бізнесу стає менше грошей, а у державних компаній – більше. І це споконвічна дискусія, чи є у цих державних монополій ефективність», – каже Тарасенко.  

Водночас він зауважив, що бізнес готовий платити більше за послуги, але у разі, якщо ці послуги надаються якісно, а підвищення – всебічно обґрунтоване. Але наразі не виконана жодна з цих умов.

«Підвищення має бути перш за все обґрунтованим, а по-друге – вести до того, що підвищується якість послуг. Але за досвідом останніх, може, 10, а, може, й усіх 30 років цього не відбувається. І підвищення тарифів – дуже велике питання до ефективності роботи цих компаній державної монополії», – підкреслив Тарасенко.

За його словами, наслідки від підвищення тарифів будуть вкрай негативними – адже наразі ситуація на зовнішніх ринках складається для українських експортерів погано.

«Зараз на світових ринках дуже несприятлива ситуація, тож ми прогнозуємо зменшення експорту сталі з України на 15% – і це за умови, що тарифи лишаться без змін. До того ж, наступного року, ймовірно, не буде подовжений режим безмитної торгівлі з ЄС через агресивний експорт агропродукції. Крім того, існує багато серйозних ризиків, серед яких – постачання електроенергії та коксівного вугілля. Тому підвищення вантажних тарифів «УЗ» – це зовсім і невчасно, і вкрай болюче», – резюмував експерт.

Нагадаємо, завдяки зростанню обсягів перевезень «Укрзалізниця» за результатами трьох кварталів року отримала 1,7 млрд грн чистого прибутку, а її виторг зріс до 78 млрд грн. Водночас, компанія суттєво збільшила операційні витрати, і через це ініціювала збільшення тарифу на вантажні перевезення на 37%.

Бізнес рішуче виступив проти цього рішення: асоціації закликали керівництво «УЗ» ефективніше розпоряджатися мільярдними прибутками, адже наслідки для економіки можуть бути катастрофічними. Так, у Дунайському пароплавстві заявили про зупинку флоту у разі підвищення тарифу, а завод «АрселорМіттал Кривий Ріг» попередив про ризик закриття заводу, де працює 20 тисяч людей.

Читайте також:

Теги: Андрій Тарасенко бізнес гроші вугілля експорт тарифи Укрзалізниця перевезення

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Байден читає промову в поїзді після несподіваного візиту до президента України Володимира Зеленського в лютому
Який вигляд мають VIP-вагони, у яких світові лідери їдуть в Україну: фото
8 грудня, 2024, 03:30
Авіакомпанії почали обмежувати ручну поклажу
Деякі авіакомпанії вводять нові обмеження на багаж: подробиці
11 грудня, 2024, 13:53
Подорож на ретро-потягу у Львові триватиме близько години, у Києві – півтори години
«Укрзалізниця» запускає «магічний експрес» у Києві та Львові
21 грудня, 2024, 02:20
Аварійно-рятувальну операцію вночі було завершено
Удар РФ по Кривому Рогу: є поранені, пошкоджено житлові будинки та лікарня
20 грудня, 2024, 08:06
Координаційний штаб всловловив вдячність за сприяння Міжнародному комітету Червоного Хреста
Україна повернула тіла 503 полеглих оборонців
20 грудня, 2024, 13:13
Новий залізничний квиток для Олександра Усика напередодні його бою
Із квитків «Укрзалізниці» прибрали текст російською мовою
21 грудня, 2024, 20:58
Гелікоптер Ми-8, які Польща передала Україні
Польща передала Україні три гелікоптери
21 грудня, 2024, 17:56
5 вересня 2024 року Верховна Рада призначила Олексія Кулебу віцепрем’єр-міністром з відновлення України
Іспит для міністра Кулеби. Нардеп розказав, який виклив постав перед новим членом уряду
27 грудня, 2024, 13:55
Залізничники вже працюють над відновленням пошкодженої ділянки
Внаслідок нічної атаки пошкоджено контактну мережу залізниці: затримується низка потягів
Вчора, 07:04

Економіка

Підвищення тарифів на вантажні перевезення викликає дуже великі питання до ефективності роботи «Укрзалізниці» – експерт
Підвищення тарифів на вантажні перевезення викликає дуже великі питання до ефективності роботи «Укрзалізниці» – експерт
Інфляція в Україні набирає обертів: Нацбанк назвав причини
Інфляція в Україні набирає обертів: Нацбанк назвав причини
Нацбанк пояснив зростання курсу долара
Нацбанк пояснив зростання курсу долара
Гетманцев розповів, скільки грошей отримала Україна від «податку на Google» торік
Гетманцев розповів, скільки грошей отримала Україна від «податку на Google» торік
Видатки держбюджету України в грудні встановили рекорд
Видатки держбюджету України в грудні встановили рекорд
Індекс еспресо: ціни в Україні зросли на понад 10% за рік
Індекс еспресо: ціни в Україні зросли на понад 10% за рік

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
149K
Четверта за кількістю населення країна світу офіційно приєдналася до БРІКС
140K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 7 січня: ситуація на фронті
49K
Карта повітряних тривог України онлайн 7 січня 2025
34K
Окупанти прорвали кордон на Чернігівщині? Заява Держприкордонслужби
25K
7 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
25K
«Це жахливо». Поет-пісняр оцінив текст хіта, який виконав дует відомих артистів

Новини

Мокрий сніг і дощ: прогноз погоди на 7 січня
Сьогодні, 06:00
Переговори з Трампом і Путіним, вибачення Лукашенка: головне з інтерв’ю Зеленського
Вчора, 06:33
Ворог просунувся на декількох ділянках фронту – DeepState
Вчора, 05:15
На Харківщині помер пацієнт психоневрологічного інтернату, який сильно обгорів внаслідок пожежі
Вчора, 03:25
Курйозний випадок з охороною. Зеленський розповів про візит до Трампа у 2019 році
Вчора, 02:56
Зеленський розповів, як ставиться до Ілона Маска
Вчора, 02:15

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua