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Екскомандир бригади ТРО оформив для дружини фіктивну участь у бойових діях

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Екскомандир бригади ТРО оформив для дружини фіктивну участь у бойових діях
Колишньому командиру бригади, його дружині та двом його підлеглим повідомлено про підозру
фото: ДБР

Наприкінці липня 2023 року посадовець влаштував свою дружину в очолювану ним бригаду на посаду стрільця

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру колишньому командиру однієї з бригад тероборони та його трьом підлеглим. Вони допомогли отримати дружині комбрига понад 922 тис. грн додаткової винагороди. Про це повідомляє ДБР.

Наприкінці липня 2023 року посадовець влаштував свою дружину в очолювану ним бригаду на посаду стрільця, щоб організувати їй підвищені виплати. Аби формально дотриматися закону, подружжя навіть розлучилося, проте перебувало у родинних відносинах.

Екскомандир бригади ТРО оформив для дружини фіктивну участь у бойових діях фото 1

Згодом комбриг залучив до оборудки двох підлеглих – командирів підпорядкованих йому підрозділів. Вони складали неправдиві документи про нібито участь жінки в бойових діях на лінії зіткнення. Таким чином за період з липня 2023 року по квітень 2024 року вона незаконно отримала понад 922 тис. грн додаткової винагороди.

Весь цей час дружина несла службу поряд з чоловіком та займалася конярством на спеціальній фермі. Жінка навіть встигла провести два тижні у Польщі, самовільно залишивши військову частину.

Екскомандир бригади ТРО оформив для дружини фіктивну участь у бойових діях фото 2

Колишньому командиру бригади, його дружині та двом його підлеглим повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України).

Крім цього, чоловіки та ще один підлеглий комбрига підозрюються у службовому підробленні (ч. 2 ст. 366 КК України), а жінка – у самовільному залишенні військової частини (ч. 5 ст. 407 КК України). Санкція статей передбачає позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Наразі вирішується питання про обрання запобіжних заходів підозрюваним.

До слова, Служба безпеки та НАБУ викрили масштабну схему розкрадання коштів Національної енергетичної компанії «Укренерго». У організації оборудки підозрюється колишній заступник голови Харківської обласної ради.

Як повідомлялося, працівники ДБР повідомили про підозру колишньому директору одного з департаментів Міністерства оборони України та двом керівникам державного підприємства, які поставили у бойові підрозділи браковані великокаліберні кулемети.

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Теги: ДБР військові гроші підозра дружина

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