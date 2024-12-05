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Ексглава МЗС Кулеба знайшов нову роботу

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Ексглава МЗС Кулеба знайшов нову роботу
фото: mfa.gov.ua

Дмитро Кулеба працевлаштувався у США після відставки

Ексочільник закордонних справ Дмитро Кулеба працевлаштувався у США старшим науковим співробітником у Гарвардському університеті. Про це повідомляє Belfer Center.

Інформація про нову посаду Кулеби з'явилася на сайті Belfer Center 4 грудня.

Ексглава МЗС Кулеба знайшов нову роботу фото 1
скріншот

Нагадаємо, що 5 вересня Верховна Рада звільнила міністра закордонних справ Дмитра Кулебу із посади. Того ж дня президент Володимир Зеленський вніс подання до парламенту щодо призначення нового міністра закордонних справ. Глава держави запропонував на цю посаду Андрія Сибігу. За відповідне рішення проголосували 258 парламентарів.

Згодом високий представник ЄС із питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель подякував за співпрацю Дмитру Кулебі. «З часу мого першого візиту до Києва у 2020 році, нашої спільної місії на Донбас у січні 2022 року, його участі в кожній Раді ЄС у закордонних справах відтоді, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення – ми багато через що пройшли», – заявив Боррель.

Своєю чергою, ексміністр закордонних справ Кулеба подякував топдипломату ЄС і підкреслив, що той був першим, хто йому зателефонував 24 лютого 2022 року, хто «втручався і допомагав Україні, коли потрібні були сміливі рішення».

Про своє звільнення з посади ексміністр закордонних справ Дмитро Кулеба дізнався під час тренування у спортзалі. За його словами, для нього відставка «відбулася спокійно».

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Теги: США Україна університет Дмитро Кулеба МЗС наука

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