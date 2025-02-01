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Скільки коштує лук Кулеби та його дівчини: бренди та ціни (відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Дмитро Кулеба та його дівчина знялися у відео Ніколаса Карми
фото: скріншот з відео

Колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба став героєм нового відео блогера Ніколаса Карми

Ексміністр Дмитро Кулеба зі своєю коханою Світланою Павелецькою потрапили в блог Ніколаса Карми. У відео вони розповіли про вартість свого одягу. Відповідне відео блогер оприлюднив в Instagram.

Кулеби одягнувся скромно: джинси за 5 тис. грн, взуття – 8 тис. Водночас ексміністр бренди не назвав. Його дівчина обрала взуття від Prada за $1,5 тис. та сумку вартістю 40 тис. грн. Кулеба відзначив, що 

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Допис, поширений Ніколас Карма (@nicolas_karma_official)

Кулеба відзначив у відео, що всі податки сплачено, а доходи задекларовано.

Та розбір брендових речей виявився не основної частини відео. Блогер провів для Кулеби екскурсію його рідним селом, згадуючи дитинство, розповідаючи про місцеві реалії та спілкуючись із мешканцями.

Раніше ексміністр Дмитро Кулеба в інтервʼю журналістці Раміні Есхакзай розповів, що наразі проживає у квартирі своєї дівчини Світлани Павелецької. Однак, мріє відремонтувати хату в селі на Полтавщині та жити там.

Також українська бізнесвумен Світлана Павелецька, кохана ексміністра закордонних справ України Дмитра Кулеби розповіла, що їхнє знайомство відбулося понад 20 років тому. Однак, тоді все обмежилося лише спілкуванням. 

Як повідомлялося, 5 вересня 2024 року, українська бізнесвумен Світлана Павелецька, кохана міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, прокоментувала його звільнення в Instagram. У своїй публікації вона висловила підтримку Кулебі та поділилася своїми емоціями.

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Теги: ціни сім'я жінка Дмитро Кулеба блогер відео

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