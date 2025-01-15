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У США дефіцит яєць: полиці супермаркетів порожні

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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У США дефіцит яєць: полиці супермаркетів порожні
Ціна яєць у США зростає, а подекуди вони стають дефіцитом
фото: Patrick T. Fallon

CNN: Америка відчуває дефіцит яєць через проблеми із пташиним грипом 

У Сполучених Штатах через пташиний грип почався дефіцит курячих яєць. Про це повідомляє телеканал CNN з посиланням на гендиректора World Egg Organisation Емілі Мец.

Мец стверджує, що процес постачання яєць в магазини приблизно може зайняти від шести до дев'яти місяців – спалах штаму H5N1 пташиного грипу дестабілізував світові та американські ринки. Менше курей-несучок означає менше яєць, більше порожніх полиць магазинів і вищі ціни.

Ціна на яйця в роздріб також значно зросла – не менш ніж на 25% у середньому по країні, склавши $4,4 за упаковку з 12 яєць. У середині жовтня дюжина звичайних яєць коштувала $2,38 долара.

«Дуже заразний пташиний грип спричинив хаос на ринку яєць. Лише в листопаді та грудні від вірусу загинуло 17,2 млн курей-несучок. За даними Міністерства сільського господарства США, це майже половина всіх птахів, які були вбиті вірусом у 2024 році. І на заміну цієї кількості знадобляться місяці», – йдеться у публікації.

Насправді цей процес у США може зайняти навіть більше часу ніж 9 місяців. «Це спричиняє дефіцит на певних ринках, який є періодичним і локалізованим», – сказала Емілі Метц.

Нагадаємо, після новорічних свят у супермаркетах Києва спостерігається значне зниження цін на популярний продукт. Ціни на курячі яйця в супермаркетах знижуються. Так, за одне куряче яйце С1 у супермаркеті Auchan покупці заплатять  3 грн 10 коп.

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Теги: США бізнес продукти грип супермаркет зниження цін

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