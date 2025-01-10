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Справа Стормі Деніелс. Суд виніс вирок Трампу у справі про приховування грошей

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Справа Стормі Деніелс. Суд виніс вирок Трампу у справі про приховування грошей
Манхеттенський суддя Хуан М. Мерчан міг засудити 78-річного республіканця до чотирьох років позбавлення волі
фото: АР

Вирок Трампу про безумовне звільнення завершує справу, що руйнує норми

У п'ятницю обраного президента Дональда Трампа офіційно засудили у справі про приховування грошей, але суддя відмовився призначити будь-яке покарання. Вирок суду дозволяє Трампу повернутися до Білого дому, не обтяженим загрозою тюремного ув’язнення чи штрафу. Про це повідомляє АР. 

Повідомляється, що вирок Трампу про безумовне звільнення завершує справу, що руйнує норми, коли колишнього та майбутнього президента звинувачують у 34 злочинах, судять майже два місяці та засуджують за всіма пунктами. Тим не менш, юридичний обхід – і огидні подробиці, оприлюднені в суді про змову з метою приховування звинувачень у романі – не зашкодили його виборцям, які обрали його на другий термін.

Манхеттенський суддя Хуан М. Мерчан міг засудити 78-річного республіканця до чотирьох років позбавлення волі. Натомість він обрав вирок, який обійшов складні конституційні питання, фактично припинивши справу, але запевнив, що Трамп стане першою особою, засудженою за тяжкий злочин, яка обійме пост президента.

Трамп сказав, що його кримінальний процес і засудження були «дуже жахливим досвідом» і наполягав, що він не вчиняв злочину.

Трамп, з’явившись на відео у своєму клубі у Флориді за 10 днів до інавгурації, знову опротестував цю справу, єдину з чотирьох його кримінальних звинувачень, яка потрапила до суду, і, можливо, єдину, яка коли-небудь буде передана.

«Це було політичне полювання на відьом. Це було зроблено, щоб завдати шкоди моїй репутації, щоб я програв вибори, і, очевидно, це не спрацювало», – сказав Трамп.

Нагадаємо, у грудні минулого року суд у США підтвердив обвинувальний вирок обраному президенту США Дональду Трампу у справі про приховування виплат порнозірці Стормі Деніелс. Про це повідомляють CNN та Financial Times. Адвокати Трампа намагалися скасувати вирок про визнання його винуватості, стверджуючи, що він мав президентський імунітет на момент вчинення своїх дій. Однак, на думку судді Хуана Мерчана, докази проти Трампа свідчать, що його дії пов'язані з офіційною поведінкою на посаді президента. Натомість вони стосуються «виключно неофіційної поведінки» і не повинні підпадати під імунітет.

Як повідомлялося, акторка фільмів для дорослих Стормі Деніелс (Стефані Кліффорд), яка заявила раніше про статевий зв'язок з Дональдом Трампом, подала проти нього позов до федерального суду в Манхетені через те, що він назвав її заяви «шахрайством». Як повідомляв телеканал CNN, йдеться про висловлювання Трампа у твітері щодо створення фотороботу нападника, який погрожував Кліффорд, якщо вона розповість пікантні деталі.

Раніше порноактриса Стормі Деніелс заявила, що їй погрожували після інтимного зв'язку з Дональдом Трампом у 2006 році. Стормі Деніелс подала в суд на адвоката Майкла Коена, який представляє інтереси президента США Дональда Трампа.

У березні 2018 року порноактриса Деніелс подала позов проти президента США Дональда Трампа.

ЗМІ писали, що адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коен в 2016 році заплатив $130 тисяч порноактрисі Стефані Кліффорд (псевдонім Стормі Деніелс) за її мовчання про можливий сексуальний зв'язок з політиком.

Теги: відео звільнення вирок злочин суддя вибори

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