Приватний продакшн уже заробив третину мільярда на Єдиному телемарафоні

Компанія «Кінокіт» із середини грудня 2021 року виробляє контент на замовлення державного парламентського телеканалу

Протягом 2022-2024 роках ТОВ «Кінокіт» заробило 332,2 млн грн на виготовленні телевізійних програм для забезпечення цілодобового інформаційного марафону «Єдині новини #UAразом». У 2025 році приватний продакшн отримав договір ще на 101,5 млн грн, йдеться у публікації «Главкома» «Кіт», якого розгодувала «Рада». Хто заробить на телемарафоні у 2025 році?».

Бюджетні кошти на рахунки ТОВ «Кінокіт» надходять від державного каналу «Рада». Зокрема, у 2022 році парламентський мовник здійснив перерахування 107,8 млн грн; у 2023 році – 119,6 млн грн, у 2024 році – 104,84 млн грн.

1 січням 2025 року директори каналу «Рада» та приватної компанії «Кінокіт» підписали новий договір на виготовлення інформаційного контенту для телемарафону загальною вартістю 101,5 млн грн.

Ці кошти заплановано пустити на створення приватною компанією новинних блоків; підсумків дня; програми «Студія. Наживо», на яку запрошуватимуть нардепів, експертів, військових для обговорення важливих подій; програм «Репортажі корпунктів» і «Спеціальний репортаж». Всього буде вироблено 60 тис. хв контенту для телемарафону. Вартість хвилини ТОВ «Кінокіт» оцінив у 1692 грн (з ПДВ). Це приблизно стільки ж, скільки беруть за свої послуги олігархічні мовники («Інтер», «1+1», ICTV), які також працюють у «Єдиному телемарафоні».

Важливе уточнення. Канал «Рада», як й інші канали пулу, має свій слот у телемарафоні. Це означає, що певні години ефіру повинні бути заповнені відповідними інформаційними повідомлення, інтерв’ю тощо. Для цього і залучається зі сторони ТОВ «Кінокіт», яке продукує телепрограми на замовлення «Ради».

У цілому, за 2023 рік мовлення каналу «Рада» у слоті телемарафону склало 23,6%, у І півріччі 2024 року – 37,8%.

Як свідчать дані аудиту Рахункової палати, вже четвертий рік канал «Рада» повністю припинив виробництво та розповсюдження власних телепередач. Його етер заполонили програми, вироблені «Кінокітом».

За відомостями аналітичної системи Youcontrol, ТОВ «Кінокіт» зі статутним капіталом 10 тис. грн створено у лютому 2017 року. З грудня 2021 року фірма «Кінокіт» належить акторці Юлії Дроздовій з Одеси, яка була юридичною радницею компанії Meylor Global LLP, яку контролює Тімур Міндіч, один зі співвласників фірми «Квартал 95», співзасновником якої до президентства був і сам Володимир Зеленський. Також пані Дроздова є випускницею Української кіношколи, яку заснувала дружина ексзаступника голови Офісу президента Кирила Тимошенка Альона Тимошенко. У цьому ж навчальному закладі викладає курс документалістики колишній співзасновник «Кінокіта» Володимир Оселедчик.

Як свідчать відомості з ProZorro, перший бюджетний контракт «Кінокіт» одержав після зміни влади в України (восени 2019 року). Державне управління справами за 198 тис. грн найняло цю компанію для технічного забезпечення зйомки і трансляції рекордного за часом пресмарафону Зеленського, який відбувся у приміщенні Kyiv Food Market.

Через рік, у 2020-му фірму знову покликали висвітлювати офіційний захід із президентом. Цього разу «Кінокіт» всього за 43,8 тис. грн забезпечив трансляцію в інтернеті урочистостей з нагоди Дня Збройних сил, що відбулися у Маріїнському палаці.

У 2021 році ТОВ «Кінокіт» заробило на бюджетних підрядах 11,67 млн грн. Із них 9,02 млн грн заплатив парламентський телеканал «Рада» за виробництво контенту, зокрема, новин і ток-шоу. З того часу державний канал перетворився на ключового клієнта приватної фірми.

Нагадаємо, Європейська комісія у своєму останньому звіті розкритикувала національний телемарафон «Єдині новини». Натомість Міністерство культури та стратегічних комунікацій заявило, що телемарафон продовжить роботу до закінчення війни з Росією.

До слова, Європейська федерація журналістів (EFJ) підписала заяву із закликом до української влади серйозно переглянути формат телемарафону та розглянути можливість закриття цього проєкту.