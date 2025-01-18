Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Приватний продакшн уже заробив третину мільярда на Єдиному телемарафоні

Надія Карбунар
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Приватний продакшн уже заробив третину мільярда на Єдиному телемарафоні
Бюджетні кошти на рахунки ТОВ «Кінокіт» надходять від державного каналу «Рада»
фото з відкритих джерел

Компанія «Кінокіт» із середини грудня 2021 року виробляє контент на замовлення державного парламентського телеканалу

Протягом 2022-2024 роках ТОВ «Кінокіт» заробило 332,2 млн грн на виготовленні телевізійних програм для забезпечення цілодобового інформаційного марафону «Єдині новини #UAразом». У 2025 році приватний продакшн отримав договір ще на 101,5 млн грн, йдеться у публікації «Главкома» «Кіт», якого розгодувала «Рада». Хто заробить на телемарафоні у 2025 році?». 

Бюджетні кошти на рахунки ТОВ «Кінокіт» надходять від державного каналу «Рада». Зокрема, у 2022 році парламентський мовник здійснив перерахування 107,8 млн грн; у 2023 році – 119,6 млн грн, у 2024 році – 104,84 млн грн.

1 січням 2025 року директори каналу «Рада» та приватної компанії «Кінокіт» підписали новий договір на виготовлення інформаційного контенту для телемарафону загальною вартістю 101,5 млн грн.

Ці кошти заплановано пустити на створення приватною компанією новинних блоків; підсумків дня; програми «Студія. Наживо», на яку запрошуватимуть нардепів, експертів, військових для обговорення важливих подій; програм «Репортажі корпунктів» і «Спеціальний репортаж». Всього буде вироблено 60 тис. хв контенту для телемарафону. Вартість хвилини ТОВ «Кінокіт» оцінив у 1692 грн (з ПДВ). Це приблизно стільки ж, скільки беруть за свої послуги олігархічні мовники («Інтер», «1+1», ICTV), які також працюють у «Єдиному телемарафоні».

Важливе уточнення. Канал «Рада», як й інші канали пулу, має свій слот у телемарафоні. Це означає, що певні години ефіру повинні бути заповнені відповідними інформаційними повідомлення, інтерв’ю тощо. Для цього і залучається зі сторони ТОВ «Кінокіт», яке продукує телепрограми на замовлення «Ради».

У цілому, за 2023 рік мовлення каналу «Рада» у слоті телемарафону склало 23,6%, у І півріччі 2024 року – 37,8%.

Як свідчать дані аудиту Рахункової палати, вже четвертий рік канал «Рада» повністю припинив виробництво та розповсюдження власних телепередач. Його етер заполонили програми, вироблені «Кінокітом».

За відомостями аналітичної системи Youcontrol, ТОВ «Кінокіт» зі статутним капіталом 10 тис. грн створено у лютому 2017 року. З грудня 2021 року фірма «Кінокіт» належить акторці Юлії Дроздовій з Одеси, яка була юридичною радницею компанії Meylor Global LLP, яку контролює Тімур Міндіч, один зі співвласників фірми «Квартал 95», співзасновником якої до президентства був і сам Володимир Зеленський. Також пані Дроздова є випускницею Української кіношколи, яку заснувала дружина ексзаступника голови Офісу президента Кирила Тимошенка Альона Тимошенко. У цьому ж навчальному закладі викладає курс документалістики колишній співзасновник «Кінокіта» Володимир Оселедчик.

Як свідчать відомості з ProZorro, перший бюджетний контракт «Кінокіт» одержав після зміни влади в України (восени 2019 року). Державне управління справами за 198 тис. грн найняло цю компанію для технічного забезпечення зйомки і трансляції рекордного за часом пресмарафону Зеленського, який відбувся у приміщенні Kyiv Food Market.

Через рік, у 2020-му фірму знову покликали висвітлювати офіційний захід із президентом. Цього разу «Кінокіт» всього за 43,8 тис. грн забезпечив трансляцію в інтернеті урочистостей з нагоди Дня Збройних сил, що відбулися у Маріїнському палаці.

У 2021 році ТОВ «Кінокіт» заробило на бюджетних підрядах 11,67 млн грн. Із них 9,02 млн грн заплатив парламентський телеканал «Рада» за виробництво контенту, зокрема, новин і ток-шоу. З того часу державний канал перетворився на ключового клієнта приватної фірми.

Нагадаємо, Європейська комісія у своєму останньому звіті розкритикувала національний телемарафон «Єдині новини». Натомість Міністерство культури та стратегічних комунікацій заявило, що телемарафон продовжить роботу до закінчення війни з Росією.

До слова, Європейська федерація журналістів (EFJ) підписала заяву із закликом до української влади серйозно переглянути формат телемарафону та розглянути можливість закриття цього проєкту.

Читайте також:

Теги: Інтер Володимир Зеленський ProZorro дружина Квартал 95 послуги Єдині новини виготовлення

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За словами Гетьманцева, боді-камери унеможливлять зловживання і зі сторони податківців, і несумлінних платників
«Порішати» не вийде. Податківці під час перевірок носитимуть боді-камери
29 грудня, 2024, 04:56
За словами президента, Решетилова багато зробила для розбудови державних інституцій
Зеленський призначив військового омбудсмена (фото)
30 грудня, 2024, 17:49
Джибуті посідає 18-те місце у світі за вартістю життя
Одна з найбідніших країн світу стала найдорожчим напрямком для туристів
25 грудня, 2024, 00:15
Міністри закордонних справ та аграрної політики України доповіли Зеленському про візит у Сирію
Україна налаштує зернову програму для співпраці з сирійською владою
2 сiчня, 15:42
Стало відомо про майбутнє весілля Магнуса Карлсена
Чемпіон із шахів, який відзначився скандалом із джинсами, одружується
3 сiчня, 11:54
Гнатенко про карʼєру Білик на початку 2000-х: З одного боку, начебто людина зробила крен в бік цього «русского міра», а з іншого – почала самореалізовуватися. Напевне, це був такий компроміс
Відомий поет-пісняр розказав, як війна змінила Ірину Білик
8 сiчня, 19:30
Столичні театри, музеї і бібліотеки цього тижня підготували для киян та гостей міста цікаву культурну програму
Куди сходити у Києві протягом тижня 13-19 січня: перелік культурних подій
13 сiчня, 09:51
«Це я був у центрі Києва, а не Путін». Джо Байден згадав про Україну у своїй завершальній промові
«Це я був у центрі Києва, а не Путін». Джо Байден згадав про Україну у своїй завершальній промові
14 сiчня, 00:09
Італія разом із Францією надали Україні передову систему ППО Samp/T, яка стала важливим елементом у боротьбі з ракетними та повітряними загрозами
Україна планує закупити в Італії системи ППО Samp/T за кошти російських активів
13 сiчня, 02:26

Події в Україні

На відомому гірськолижному курорті загинула туристка
На відомому гірськолижному курорті загинула туристка
Приватний продакшн уже заробив третину мільярда на Єдиному телемарафоні
Приватний продакшн уже заробив третину мільярда на Єдиному телемарафоні
Удар по Запоріжжю: з-під завалів дістали тіло загиблого чоловіка
Удар по Запоріжжю: з-під завалів дістали тіло загиблого чоловіка
«Уже пахло війною»: Залужний розповів, коли РФ почала розгортати армію вторгнення
«Уже пахло війною»: Залужний розповів, коли РФ почала розгортати армію вторгнення
Міноборони РФ зробило цинічну заяву про ракетний удар по Києву
Міноборони РФ зробило цинічну заяву про ракетний удар по Києву
Відомий японський волонтер може покинути Україну: яка причина
Відомий японський волонтер може покинути Україну: яка причина

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
149K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 січня: ситуація на фронті
52K
Карта повітряних тривог України онлайн 18 січня 2025
16K
У Києві прогриміла серія гучних вибухів
12K
Втрати ворога станом на 18 січня 2025 – Генштаб ЗСУ
8251
18 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7405
Син нардепа отримав підозру в розкраданні бюджетних коштів на Львівщині

Новини

Атака дронів на Тульську та Калузьку області, нове посольство у Києві: головне за ніч
Сьогодні, 06:06
Хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 18 січня
Сьогодні, 06:00
В Україні дешевшає популярний овоч через низьку якість
Сьогодні, 05:39
Дрони вчергове атакували Тульську область
Сьогодні, 04:17
На Прикарпатті син під час конфлікту задушив власну матір
Сьогодні, 04:06
У «Резерв+» та «Дії» низка послуг тимчасово недоступна: в чому причина
Сьогодні, 01:23

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua