Один з постачальників ЗСУ пояснив, чому провалилася реформа харчування армії

Державний оператор тилу провалив реформу харчування армії – Олег Мітрохін

Державний оператор тилу (далі – ДОТ) від початку своєї діяльності бачив в українському бізнесі, який працює з державою, ворога, називаючи підприємців «мафією». ДОТ був одержимий ідеєю «замінити старих постачальників на нових». Проте зустріч з реальністю ці плани докорінно змінила, особливо у сфері харчування. Про те, чому так сталося, у своїй колонці розповів підприємець і волонтер, власник компанії МІК Олег Мітрохін.

ДОТ мав за головну ціль у 2024 році залучити до харчування ЗСУ рітейл – власників мереж великих супермаркетів і гіпермаркетів. Але рітейл не прийшов на закупівлі. Перехід на закупівлі окремих харчів у виробників і контракти з логістичними фірмами також наразі не відбувся, – розповів Мітрохін. І ДОТ, і антикорупційна спільнота визнала, що реформа провалилася.

Головні причини того, що рітейл не залучився – страх перед тиском держави, недосконалість процедур, якими керується ДОТ, а також прямий конфлікт бізнес-моделі рітейлу з умовами роботи з державою, – пояснює підприємець.

Якщо компанії, які вже багато років працюють з державою, звикли до логіки роботи державних структур і до всього можливого маразму, то новачки не завжди хочуть заходити у такі специфічні відносини. Щоб це змінити, держава і всі, хто хочуть її реформувати, нарешті мають побачити в бізнесі партнера і вести чесний діалог, – резюмує Мітрохін.