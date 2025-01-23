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Один з постачальників ЗСУ пояснив, чому провалилася реформа харчування армії

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Один з постачальників ЗСУ пояснив, чому провалилася реформа харчування армії
Олег Мітрохін

Державний оператор тилу провалив реформу харчування армії – Олег Мітрохін

Державний оператор тилу (далі – ДОТ) від початку своєї діяльності бачив в українському бізнесі, який працює з державою, ворога, називаючи підприємців «мафією». ДОТ був одержимий ідеєю «замінити старих постачальників на нових». Проте зустріч з реальністю ці плани докорінно змінила, особливо у сфері харчування. Про те, чому так сталося, у своїй колонці розповів підприємець і волонтер, власник компанії МІК Олег Мітрохін. 

ДОТ мав за головну ціль у 2024 році залучити до харчування ЗСУ рітейл – власників мереж великих супермаркетів і гіпермаркетів. Але рітейл не прийшов на закупівлі. Перехід на закупівлі окремих харчів у виробників і контракти з логістичними фірмами також наразі не відбувся, – розповів Мітрохін. І ДОТ, і антикорупційна спільнота визнала, що реформа провалилася.  

Головні причини того, що рітейл не залучився – страх перед тиском держави, недосконалість процедур, якими керується ДОТ, а також прямий конфлікт бізнес-моделі рітейлу з умовами роботи з державою, – пояснює підприємець. 

Якщо компанії, які вже багато років працюють з державою, звикли до логіки роботи державних структур і до всього можливого маразму, то новачки не завжди хочуть заходити у такі специфічні відносини. Щоб це змінити, держава і всі, хто хочуть її реформувати, нарешті мають побачити в бізнесі партнера і вести чесний діалог, – резюмує Мітрохін.

Олег Мітрохін – бізнесмен, власник компанії МІК. Компанія МІК – провідний український виробник спецодягу для різних галузей, зокрема для промисловості, будівництва та сфери безпеки. 

 

Теги: бізнесмен держава бізнес реформа

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