Двоюродный брат королевы Елизаветы заключил однополый брак. Опубликованы фото



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Ивар Маунтбаттен и Джеймс Койл

Королевская семья проигнорировала церемонию заключения брака

Впервые член королевской семьи Великобритании вступил в однополый брак. 55-летний лорд Ивар Маунтбаттен, двоюродный брат Елизаветы II связал себя узами брака с 56-летним Джеймсом Койлом.

На торжественном мероприятии присутствовала бывшая жена Ивара, а также три их дочери. Они развелись в 2011 году, однако это не помешало сохранить им теплые и дружеские отношения. Ивар признается, за 16 лет брака он неоднократно сомневался в своей ориентации. Лишь два года назад мужчина перестал скрывать тот факт, что он гей, пишет журнал Grazia.

На свадьбе не было ни Елизаветы, ни детей, ни ее внуков. Однако принц Эдвард, граф Уэссекский, младший сын королевы Елизаветы II, отправил Маунтбаттену «теплейшие поздравления».

Фотографиями с церемонии заключения брака лорд Ивар Маунтбаттен поделился на своей странице в Intagram.

«Мы наконец-то сделали это! Это был потрясающий день, несмотря на ужасную погоду. Невероятный сервис отTrish Harrogate, потрясающий евангельский хор. Огромное спасибо всем. Самое главное - спасибо моим трем великолепным девушкам (три дочери лорда, - прим.ред.) за то, что они так понимают и поддерживают. Без их поддержки этого не случилось бы. И самое большое спасибо - Джеймсу, за то, что он просто идеальный», - трогательно написал Ивар Маунтбаттен.