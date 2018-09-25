  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Двоюродный брат королевы Елизаветы заключил однополый брак. Опубликованы фото

    • Розсилка
    <span>Ивар Маунтбаттен и Джеймс Койл</span> - Двоюродный брат королевы Елизаветы заключил однополый брак. Опубликованы фото
    Ивар Маунтбаттен и Джеймс Койл

    Королевская семья проигнорировала церемонию заключения брака

    Впервые член королевской семьи Великобритании вступил в однополый брак. 55-летний лорд Ивар Маунтбаттен, двоюродный брат Елизаветы II связал себя узами брака с 56-летним Джеймсом Койлом.

    На торжественном мероприятии присутствовала бывшая жена Ивара, а также три их дочери. Они развелись в 2011 году, однако это не помешало сохранить им теплые и дружеские отношения. Ивар признается, за 16 лет брака он неоднократно сомневался в своей ориентации. Лишь два года назад мужчина перестал скрывать тот факт, что он гей, пишет журнал Grazia.

    На свадьбе не было ни Елизаветы, ни детей, ни ее внуков. Однако принц Эдвард, граф Уэссекский, младший сын королевы Елизаветы II, отправил Маунтбаттену «теплейшие поздравления».

    Фотографиями с церемонии заключения брака лорд Ивар Маунтбаттен поделился на своей странице в Intagram.

    1 з 7
    на весь екран згорнути
    Двоюродный брат королевы Елизаветы заключил однополый брак. Опубликованы фото
    Двоюродный брат королевы Елизаветы заключил однополый брак. Опубликованы фото
    Двоюродный брат королевы Елизаветы заключил однополый брак. Опубликованы фото
    Двоюродный брат королевы Елизаветы заключил однополый брак. Опубликованы фото
    Двоюродный брат королевы Елизаветы заключил однополый брак. Опубликованы фото
    Двоюродный брат королевы Елизаветы заключил однополый брак. Опубликованы фото

    «Мы наконец-то сделали это! Это был потрясающий день, несмотря на ужасную погоду. Невероятный сервис отTrish Harrogate, потрясающий евангельский хор. Огромное спасибо всем. Самое главное - спасибо моим трем великолепным девушкам (три дочери лорда, - прим.ред.) за то, что они так понимают и поддерживают. Без их поддержки этого не случилось бы. И самое большое спасибо - Джеймсу, за то, что он просто идеальный», - трогательно написал Ивар Маунтбаттен.

    

    

    
 
 
 
 
 
 
 
    

    


 
 
 
    
 
 
 
    
 
     
    
 
    
 
 
    
 
    
 
    
 
    Читайте також
    
 
 
    
 
    
 
 
    
 
    
 ЛГТБ
 Королева Елизавета II
 
    
 
 
 
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    
 
    
 
    
 
    
 
 
     


    
 
    
 Коментарі ()
 
    
 
    
 
 
    
 
 
 
    
 
    
 1000 символів залишилось
 
    
 
    
 
 
    
 
    
 
    

 

 
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    

    


 
    
 
     
    
 
 
    
 
     
    
 
    
 
    
 
    

    
 
    
  


    
  


    
  




 
    
 
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ